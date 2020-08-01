三星 Galaxy Note 20 Ultra 跑分曝光：Exynos 990 仍不如骁龙 865+

IT之家 8 月 1 日消息 据 notebookcheck 报道，近日 Exynos 990 / 骁龙 865 + 版本的三星 Galaxy Note 20 Ultra Geekbench 跑分均已曝光。

从截图来看，型号为 “SM-N986B”的 Exynos 990 版 Galaxy Note 20 Ultra GeekBench 5.2 单核成绩为 928 分，多核成绩为 2721 分，型号为 “SM-N986N”的骁龙 865 + 版 Galaxy Note 20 Ultra 单核成绩为 984 分，多核成绩为 3216 分，从结果来看骁龙版在性能方面要优于 Exynos 版本。

IT之家此前报道，爆料称三星 Note20 Ultra 5G 将搭载 Exynos 990 2.7 GHz 八核 CPU 并辅以 12GB 内存 + 256GB/512GB 存储空间，支持 MicroSD 扩展；配置 6.9 英寸动态 AMOLED Infinity 显示屏，120Hz，宽高比 19.3：9，分辨率为 WQHD / 3200 x 1440，508 ppi；后置三摄像头，由 108MP 光圈 f/1.8，12MP 超广角 f/2.2，12MP 5 倍光学变焦 f/3.0 组成，支持激光自动对焦，50 倍空间变焦等。前置镜头 10MP（f/2.2，自动对焦)；支持蓝牙 5.0、、NFC、WiFi 6、屏幕指纹识别、IP68 防水防尘等。