中国长城科技 (贵州)基地重点生产网络交换机：3 年内实现 15-21 万台 / 年规模

IT之家8月2日消息 据贵州省大数据发布，为聚焦大数据电子信息暨信创产业发展，建设黔川渝结合部大数据服务集聚区，推动区域协同创新发展，实现数字经济 “六个重大突破”，中国 500 强、网信产业技术创新大型央企和龙头企业中国长城科技集团股份有限公司于 7 月 29 日与遵义市人民政府签署战略合作协议，共同建设中国长城 (贵州)网信制造基地。

IT之家获悉，此次中国长城科技集团股份有限公司落地遵义，将重点建设一个自主创新网络交换机智能制造基地，涵盖网络交换机零部件等网络设备研发制造、研发适配及运营等产业，3 年内实现 15-21 万台 / 年的交换机生产能力、形成 5-10 亿元产值规模。

中国长城科技集团股份有限公司是由中国电子信息产业集团有限公司所属中国长城计算机深圳股份有限公司、长城信息产业股份有限公司、武汉中原电子集团有限公司、北京圣非凡电子系统技术开发有限公司四家骨干企业于2017年1月整合组成，同年3月完成注册，注册资本29.28亿元，总资产216.71亿元，净资产82.96亿元，在职员工1.4万人。

中国长城秉持“成为网信产业引领者”的愿景，以国家战略、国家需求为牵引，持续聚焦网络安全和信息化以及高新电子主责主业，成功突破高端通用芯片（CPU）、固件、BIOS等关键核心技术，形成“芯—端—云”完整生态链，构建了覆盖核心关键软硬件领域的全链条新一代网信技术和产业体系。