Zoom 退场？确认中国内地仅保留合作商模式

（原标题：Zoom确认只在中国大陆保留一种销售模式：仅通过合作伙伴销售）



据国外媒体报道，周一，视频会议软件公司 Zoom 表示，从 8 月 23 日起，该公司将只在中国大陆保留一种销售模式，即通过合作伙伴销售。

此前，Zoom 在中国市场的销售模式包括直接销售、在线订阅以及通过合作伙伴销售。但在 2 个月前，该公司停止了面向中国市场的在线订阅销售模式。

如今，该公司又表示，将从 8 月 23 日起不再向中国大陆地区的客户直接销售新的 Zoom 服务或升级服务，这意味着通过合作伙伴销售的模式将成为未来 Zoom 在中国大陆市场的唯一销售模式。

Zoom 在中国的合作伙伴包括 Bizconf Communications、Suiri Zhumu Video Conference 和 Systec Umeet，它们的产品中嵌入了 Zoom 的技术。

由于受新冠疫情影响，视频会议需求大增，Zoom 的使用也随之大涨。据悉，现在大多数会议都是通过 Zoom 等在线服务进行的，甚至学院和大学也开始使用 Zoom 来给学生上课，这提高了该服务的受欢迎程度。

然而，自新冠病毒大流行开始以来，Zoom 一直也面临着严厉的批评，原因是 Zoom 和类似服务在这期间成为视频群聊的工具，但它未能加强自身的安全性。此前，该公司的视频通话应用出现了多个群视频会议被黑客入侵的案例。

为此，该公司计划为视频通话增加更强的加密功能。今年 6 月份，该公司宣布，将为所有用户提供端到端加密服务，包括免费用户。目前还不清楚该服务何时面向所有用户推出。