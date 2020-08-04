苹果回应小 i 机器人索赔 100 亿：未侵犯对方技术，Siri 不包含其专利特征

针对上海智臻智能网络科技股份有限公司（简称 “上海智臻”）起诉苹果公司 Siri 产品侵权并索赔 100 亿一事，苹果公司今日对新浪法问发来声明称，Siri 不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。案件已经进行了 8 年，苹果公司对小 i 机器人（注：上海智臻 AI 产品）提起再一个诉讼感到失望。

声明称，“Apple 高度重视创新，我们的团队孜孜不倦地致力于创造新技术和产品功能，以使客户满意。此案已经进行了 8 年。Siri 不包含其专利包括的特征，该专利与游戏和即时消息有关。我们对小 i 机器人提起再一个诉讼感到失望。经最高人民法院认证的独立鉴定机构也得出结论，苹果并未侵犯小 i 机器人的技术。我们期待着向法院呈现事实，我们将继续致力于为客户提供最优质的产品和服务。”

新浪法问曾报道，从上海智臻市场部门负责人处获悉，2020 年 8 月 3 日，上海智臻正式向上海市高级人民法院提起诉讼，要求苹果公司停止 Siri（智能助理）专利侵权，包括但不限于，要求苹果公司停止制造、使用、许诺销售、销售、进口侵犯了该公司作为专利权人的 ZL200410053749.9 发明专利权的产品，并暂计索赔金额 100 亿元（人民币） 。

回溯双方纠葛，上海智臻的创始人、公司法人兼董事长袁辉于 2004 年 8 月提起 “一种聊天机器人系统（ZL200410053749.9）”专利申请；2006 年 2 月，该项专利申请公开；2009 年 7 月，该专利授权公告。

在 Siri 进入中国市场后，上海智臻认为 Siri 技术方案落在上述 ZL200410053749.9 号专利范围，于 2012 年 6 月向上海市第一中级人民法院提起诉讼，状告苹果电脑贸易（上海）有限公司以及苹果公司专利侵权，要求苹果立即停止销售、使用侵犯其发明专利的产品。

作为反击，苹果方面于 2012 年 11 月向国家知识产权局专利复审委员（简称 “专利复审委员”）会提出申请，请求宣告上海智臻专利无效，并由此引发了长达八年的行政诉讼，最终，最高院维持了专利复审委员会关于上海智臻专利权有效的决定。上海智臻决定重启与苹果公司的侵权案诉讼流程。

ZL200410053749.9 号专利的专利书显示，“本发明的目的在于提供一种聊天机器人系统，用户可以和机器人聊天，但得到的是十分拟人化的对话，除了交互式的对话，更可以‘命令’机器人为用户查找信息、做游戏等。本发明的聊天机器人系统至少包括一个用户和一个聊天机器人，所述的 用户即使用即时通讯平台或短信平台的用户，所述的聊天机器人拥有通讯模块、人工智能服务器、查询服务器、游戏服务器，以及相应的数据库。”