微软 Win10 版本 2004 解决存储空间文件损坏问题

IT之家8月4日消息 微软终于发布了一个可选的更新，以解决 Windows 10 版本 2004 中至少四个主要的错误，包括存储空间文件损坏问题，此前磁盘故障保护功能被破坏。

此前有用户声称，当你使用存储空间 “分区空间”功能时，Windows 10 版本 2004 可能会损坏你的文件，而其他人则指出磁盘碎片整理或硬盘优化工具存在问题。

Windows 10 版本 2004 Bug 在存储空间的“分区空间”中损坏分区和损坏文件，一些用户指出他们的 20TB 数据显示为 “RAW”只读。其他人报告说，当试图从 “设置”或 “控制面板”中打开 “存储空间 ”管理时，出现了多个错误。

虽然硬盘优化工具的问题仍然没有得到修补和认可，但微软表示已经在 Windows 10 Build 19041.423(KB4568831)可选更新中加入了对影响存储空间问题的修复。这个补丁还可以让 Windows 内置的数据保护软件按原计划工作。

IT之家此前报道，Windows 10 KB4568831 是可选补丁，它不会自动安装。如果你现在不安装该补丁，你将在 8 月 11 日进行的下一次周二补丁更新中获得存储空间及其他修复。

如果微软确定你的设备使用存储空间或旧版驱动程序，你可能仍然会看到 Windows 10 版本 2004 的兼容性问题保持。

除了存储空间，微软表示，在这次可选的更新中，以下问题已经得到解决或缓解。

使用 Nvidia GPU 旧版驱动的设备问题。

同时连接到多个蓝牙设备时的问题，如鼠标、键盘或耳机。

可变刷新率可能无法在使用英特尔 iGPU 的设备上工作的问题。

虽然这些问题已经解决或缓解，但微软表示，对存在上述问题的设备的兼容性保持将在 8 月中旬解除。

这些修复措施将使微软最终扩大 Windows 10 版本 2004 和 Windows Server 2004 版本的推送覆盖范围。