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微软回应 Xbox Game Pass 新 Logo 含义：“西瓜皮”图标就是 Xbox

2020/8/4 20:22:34 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家8月4日消息 近期，微软 Xbox Game Pass 官方发推称将换用全新的外观，在品牌徽标中删除了 Xbox 一词，以及更换了全新的旗下游戏订阅服务品牌 Logo。

IT之家发现，今天，Xbox Game Pass官方公布了新品牌Logo的代表含义：

- 8 字母除以 2 个词 = 4（是），这都是为了你！

- 打印的时候更节约墨水

- 在游戏宣传片或者其他宣传材料中遮挡更少的画面

- 有一个很酷的衍生变种

- 字加粗！！！

- 更紧凑

- 拿来做纹身的时候更省钱

- 叫的时候还是叫 “Xbox Game Pass“（西瓜皮图标就是Xbox）

微软在Xbox One游戏机上推出游戏订阅服务已经三年了，Xbox Game Pass for PC在去年推出了测试版，还有新的“Ultimate”，包括访问所有主机和PC游戏，外加Xbox Live Gold。微软在今年早些时候表示，Xbox Game Pass的订阅用户数突破了1000多万，不过该公司并没有分享关于主机、PC和Ultimate用户的细节。

微软很可能在Xbox Series X推出之前为Xbox Game Pass准备一场盛大的营销活动，并从9月开始在Xbox Game Pass Ultimate中加入其Project xCloud云游戏串流服务。

Xbox Game Pass即将成为真正的视频游戏界的Netflix，不过微软的游戏流媒体技术在推出时只能在iOS和Android手机上使用。

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关键词：Xbox Gane Pass微软

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