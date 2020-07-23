苹果 iOS/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 3 推送

IT之家 7 月 23 日消息 据 Macrumors 报道，苹果今日正式发布了 iOS/iPadOS 14 开发者预览版 Beta 3，开启新一轮的iOS/iPadOS系统测试，IT之家网友可以到【果粉圈】集中讨论。

IT之家了解到，随着测试期的推移，iOS 14 的变化越来越不明显，但第三个测试版也加入了一些新功能新特性：

· 新的音乐图标：苹果推出新版音乐图标，新版采用红白相间的配色方案，旧版采用的则是白色和彩色相间的方案。

· 音乐库：iOS 14 beta 3 对音乐应用程序的 “库”部分进行了更改，删除了部分红色文本，并在 “播放列表”，“艺术家”，“专辑”和 “歌曲”等部分旁边添加了图标。按钮也已调整为灰色而非红色，并且 Apple Music 小部件颜色改为了红色而非白色。

· 时钟小部件：iOS 14 beta 3 新增一个时钟小部件，iPhone/iPad 现可以显示全球四个地方的城市时间。

· 小部件弹窗：用户更新 iOS 14 beta 3 后首次滑至小部件时会出现一个弹出式窗口，其中提供了帮助重新组织小部件的说明。

· 应用库弹窗：用户更新 iOS 14 beta 3 后首次打开应用库时也会出现一个关于应用库的新弹窗说明。

· 主屏幕弹窗：用户长按主屏幕编辑应用时，iOS 14 Beta 3 会提示用户可以通过点击页面点来隐藏主屏幕页面。

· 相机界面：相机 App 顶部有一个新按钮，用户可以点击该按钮以访问所有相机功能，例如闪光灯、照片宽高比、滤镜等。用户也可以从应用顶部的工具栏中使用 “实时照片”等功能。

· 屏幕时间窗口小部件：屏幕时间窗口小部件已在 iOS 14 Beta 3 中进行了更新，现在可以显示用户当前使用的热门应用的详细情况。

· 屏幕截图编辑：在‌iOS 14‌ beta 3 中删除屏幕截图时，界面略有不同。

安装正确的开发者配置文件后，可以从Apple开发人员中心或通过OTA推送下载iOS 14或者‌iPadOS‌ 14。

1、iOS 14/iPadOS 14开发者预览测试版描述文件：点此下载

2、iOS 14/iPadOS 14公开测试版描述文件：点此下载

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《苹果iOS描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版/限制升级……必备》

《IT之家精华：苹果iOS系统发布/固件下载/升级更新大全表》

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