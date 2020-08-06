Twitter 又曝新漏洞：Android 用户私人数据面临泄露风险

Twitter 周三披露了一个新的安全漏洞，这个漏洞可能导致使用 Android 设备访问 Twitter 服务的用户的直接消息遭到泄露。

Twitter 称，具体而言，对基于 Android OS 8.0 和 9.0 版本的移动设备的用户来说，其私人数据可能由于这个安全漏洞而泄露。



该公司发表博文称：“黑客可以利用这个漏洞，通过安装在用户设备上的恶意应用绕过 Android 系统权限，访问设备上的 Twitter 用户私人数据（如直接消息等）。”

就在这个新漏洞曝光的几周以前，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）、美国民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden）和微软创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）等 130 位名人的 Twitter 账号被黑，被用来向粉丝欺诈比特币。Twitter 还在本周早些时候披露信息称，预计该公司将向美国联邦贸易委员会（FTC）支付最多 2.5 亿美元的罚款，该委员会指责其利用 Twitter 用户出于安全目的而提供的个人信息来向他们提供靶向广告。

Twitter 表示，没有证据表明这个 Android 漏洞已被黑客利用，但无论如何，该公司称其已经开始通知可能易受攻击的用户。另外，Twitter 还更新了其 Android 应用以消除这个漏洞，并要求任何可能受到影响的用户更新其 Android 应用。Twitter 表示，该公司还正计划在流程方面作出改变以更好地防范此类问题。

“用户隐私和信任对我们来说很重要，我们将继续努力确保用户在 Twitter 平台上的数据安全。”Twitter 在博文中写道。