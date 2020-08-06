马斯克：特斯拉可能为欧洲市场打造一款尺寸较小的 Cybertruck

8 月 6 日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商特斯拉的首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克表示，该公司很可能为欧洲市场打造一款尺寸较小的电动皮卡 Cybertruck。



特斯拉是在去年 11 月份发布其电动皮卡 Cybertruck 的，这款皮卡配有 6 个座椅，最大续航里程为 500 英里（约合 805 公里），起价为 3.99 万美元（约合 28 万元）。

据悉，这款电动皮卡外观霸气，车身尺寸与以往的皮卡相比也更大。根据当时在发布会上披露的数据显示，这款皮卡的车身长 5.88 米，宽 2.03 米，高约 1.93 米，比身高接近 1 米 9 的马斯克还要高。

这款电动皮卡高大的车身，使得它在停放时需要占据更大的空间，而且在美观上也有些许欠缺。

在公布了 Cybertruck 原型车后不久，马斯克就开始谈论把这款电动皮卡的尺寸缩小，以便能放进普通的车库。

今年 4 月份，马斯克证实，与发布会上原型车的尺寸相比，量产版 Cybertruck 的尺寸将缩小 3%。

然而，到了 5 月份的时候，他又推翻了这一说法。他表示，量产版 Cybertruck 的尺寸在短时间内不会变小，将保持原型车的尺寸。特斯拉 “可能”会在未来打造一款尺寸更小的卡车。

特斯拉预计，将从 2021 年开始在其位于加州弗里蒙特的主要工厂生产 Cybertruck。此外，该公司还将在其位于得州奥斯汀的工厂生产这款皮卡。

目前，尚不清楚特斯拉何时会推出一款尺寸更小的 Cybertruck。