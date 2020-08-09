初代 iPhone 原型图像再曝光：静音开关有个 “小铃铛”

IT之家 8 月 9 日消息 据 Appleinsider 报道，Twitter 曝光了一组未发布的初代 iPhone 原型机照片，其显示了苹果当时正在考虑为静音开关设计不同的位置，以及为按钮本身加入标识。

苹果为打造初代 iPhone 付出了相当大的努力，包括设备的原型设计。从推特用户 DongleBookPro 曝光的图片中可以看出，这些原型机让苹果的设计师们更好地了解最终产品的样子，从而可以在量产之前进行修改。

图中的三款原型机在尺寸和设计上极为相似，不同的原型机后部贴有从蜂窝网络细节到贴纸等更多关于该设备的信息。

值得注意的是这三部 iPhone 的静音开关位置略有变化，按钮的表面还显示刻有一个小铃铛，以此来提示用户该按钮的功能。

另一张图片显示了苹果为 iPhone 配备的苹果内部诊断工具，包括 "SkankPhone"，这是一个基本的用户界面，可以在不使用最终 UI 设计的情况下试用核心功能。图中可以看到 AT Command、Burn-In、Operator、Soundwave 和 Rumble ，图片似乎建议用户用 USB 线将 iPhone 连接到运行 iTunes 的 Mac 或 PC 上。

IT之家按此前报道，DongleBookPro 过去还曝光了一张使用类似于 2012 年 Mac Pro 黑色涂层的初代 iPod touch 图像。