2020 款 iMac 拆解：唯一仍可轻松升级的部分是 RAM

IT之家 8 月 9 日消息 据 Macrumors 报道，本周早些时候苹果发布了 2020 款 27 英寸 iMac，OWC 也对这款机器进行了拆解。

外国论坛用户总结的新 iMac 变化：

- 相机被安装在 LCD 上，因此在打开‌iMac‌时必须格外小心以除去第三根电缆。

- 缺乏机械硬盘（以及逻辑板上的 SATA 连接器）。

- 额外的麦克风被粘在外壳上，特别是在靠近背光灯的逻辑板上连接了额外的电缆。其他连接的位置与 2017/19 型号相同。

- 4 和 8TB 型号 iMac 的焊点。

2020 款 27 英寸 iMac 内部最大的变化是缺少机械硬盘驱动器，因为所有型号现在默认都带有 SSD。OWC 指出，由于这个原因，拆卸新款 iMac 似乎更快。机器中不再有任何 SATA 连接器，并且一个小的 SSD 直接被焊接到了主板上。取而代之的是扩展板有新的焊点，可以在 4TB 和 8TB 配置中容纳更多的 SSD。而在 256GB，512GB，1TB 和 2TB 配置中则不存在扩展板。

缺少机械硬盘驱动器为机器留下了大量未使用的可用空间。值得注意的是，由于成本原因，Apple 没有选择在此空间中实施 iMac Pro 中存在的其他冷却功能。

另一个内部变化是，苹果将附加麦克风固定在 iMac 外壳底部，而其他麦克风的位置与前几年相同。新的 1080p 网络摄像头被安装在 LCD 上，因此在打开设备时必须特别小心以拔下第三根电缆。

除了这些细微的变化之外，新款 iMac 内部结构与以前的型号基本相同，电源，冷却，插槽式 CPU 和耳机插孔均相同。尽管据说扬声器已升级，但它们在机器上看起来没有任何差异。

由于 2020 款 iMac 几乎与以前的型号共享其所有内部组件，因此它可能不会比以前的型号昂贵或难以维修。同样，前几年款的大多数零件都应与 2020 款 iMac 兼容。相比之下，2020 款 iMac 唯一仍可轻松升级的部分是 RAM。

IT之家了解到，2020 款 iMac 配备第 10 代 Intel Core 处理器，AMD Radeon Pro 5000 系列显卡，高达 128GB 的内存，高达 8TB 的存储空间，1080p 前置 FaceTime 摄像头，True Tone 显示屏带有纳米纹理玻璃选件，更高保真度的扬声器和录音室品质的麦克风。