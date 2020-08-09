如何解锁 Win 10 Insider Build 20185 的新键盘 / 表情符号面板

IT之家 8 月 9 日消息 据 MSPoweruser 报道，随着 Windows 10 Insider Build 20185 的发布，微软正把 Windows 10x 中的一些新技术引入 Windows 10 中，比如新键盘及表情符号面板。不过后者是一项隐藏功能，解锁方法如下。

首先，用户需要安装 Windows 10 Insider Build 20185，换句话说，用户需要在 Dev 通道中成为 Windows 10 Insider。IT之家此前报道，升级Win 10 Build 20185后，用户可直接从PC访问Android手机App。

• 从 GitHub 下载并解压缩 Vivetool 程序。

• 以管理员身份启动 PowerShell，并使用 Chdir 切换到将提取的 Vivetool 放置到的位置。

• 键入。\ vivetool.exe addconfig 204385512，然后按 Enter。

• 重新启动电脑。

现在用户应该可以使用新的面板和键盘了。用户可以通过 Windows 键 + 在 Windows 中打开表情符号面板。尚不清楚微软是否会向常规 Win 10 用户推出这些新功能。

GitHub

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