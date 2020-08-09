Tim Cook 的领导风格 “重塑了苹果员工的工作和思维方式”

IT之家 8 月 9 日消息 据 Appleinsider 报道，一份新的资料探讨了苹果 CEO 蒂姆 · 库克（Tim Cook）是如何在 "谨慎、协作和战术" 的领导下，将这家科技巨头磨练成全球最大的公司。

在2011 年乔布斯去世后，华尔街和硅谷都在担心苹果的未来。但是，9 年后，苹果的营收和利润增长了一倍多，公司的市场估值超过了加拿大、俄罗斯或西班牙的 GDP。

这些成绩都是在 2011 年 8 月接替乔布斯的库克的领导下取得的。根据《华尔街日报》的介绍，过去 9 年，这位科技高管对苹果进行了改革，使其更接近自己的风格。

相比乔布斯对设计的全新投入，库克被形容为更有条理地专注于财务和社会公益。虽然库克领导下的苹果公司比乔布斯领导下的苹果公司拥有 “更宽松的工作环境”，但员工们表示，库克同样 "要求严格，注重细节"。

这位 CEO 对细节的关注“导致下属们进入会议时十分紧张”。而库克所要求的的精确性也“改变了苹果员工的工作和思维方式”。《华尔街日报》补充道：

“如今，中层管理者在与库克先生会面前会对员工进行筛选，以确保他们知识渊博，新人被建议不要发言。”“这样既保护了团队又保护了他，你不要浪费他的时间。”一位中层表示，如果他感觉到有人准备不充分，他就会失去耐心，说：“下一个”。

库克很少去苹果的设计工作室，而乔布斯经常去那里。在 2012 年的一次审查早期 Apple Watch 原型的会议上，库克缺席。有消息称，这样的缺席在乔布斯时代是不可想象的。

与乔布斯不同，乔布斯认为苹果的现金最好用于研发，而库克则更愿意将现金返还给投资者。2013 年，库克与华尔街投资人卡尔 - 伊坎（Carl Icahn）共进了三个小时的晚餐，最后以苹果标志饼干组成的甜点结束。

接受媒体采访时，库克的同事和熟人表示其是一个“谦逊的工作狂，对苹果的承诺很单一”。即使是长期合作的同事也很少与库克进行社交活动，库克的前助手也表示库克不经常参加私下的社交活动。

苹果拒绝安排对库克或高级管理人员的采访，但“帮助安排了四位电话人员的电话，它说可以谈到库克先生重要的领域，如环保、教育和健康”。

苹果转变的证据可能在其产品上更能体现，该公司基本上没有发布乔布斯时代的那种足以颠覆市场的产品。

相反，苹果已经“控制”了围绕 iPhone 的配件，包括 Apple Watch、AirPods 和 Apple Music 等服务。IT之家了解到，Apple Watch 的销量已经超过了世界上其他所有的手表，而 AirPods 则占到了 2019 年所有耳机销量的一半以上。