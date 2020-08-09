北京一卡通 App 上线 “卡面换主题”，华为、苹果手机率先支持

IT之家8月9日消息 近期，北京一卡通 App 的全新 “卡面换肤”功能上线，22 款 IP 卡面等你来换，华为、苹果手机用户可率先体验。

手机一卡通换肤操作指南

卡面主题更换

1. 下载 APP：下载最新版 北京一卡通 APP

2. 购买主题：点击首页 “卡面主题” 选项，进入主题商城页，选择心仪的卡面，点击 “立即更换” 选择支付渠道（支持微信和支付宝）。

3. 绑定主题：主题购买成功后会直接跳转至详情页，此时点击 “当前使用卡片”，选择绑定卡号，点击 “立即使用” 即可。

4. 刷卡使用：更换卡面后，乘车刷卡时无需进行任何操作，就可以看到所选主题卡面已替换原蓝色标准卡面自动弹出。

卡面主题暂停使用

打开北京一卡通 APP，点击首页 “卡面主题”，在主题商城页点击进入 “我的主题”，在页面中找到需要停用的卡面，点击 “当前使用卡片”，选择 “暂停使用” 即可恢复原卡面。

主题丰富，肆意更换

IT之家获悉，北京一卡通 App 主题商城已上线 22 款卡面，其中 6 款免费卡面，16 款付费卡面，其中包括 范曾先生、寇克让老师及左铁老师佳作在内的传统文化系列卡面。另外，还为大家准备了包括 仙剑奇侠传、无脸古风插画、一品芝麻狐、灵笼、小鸡彩虹、如果历史是一群喵、大理寺日志、暴走漫画 等知名 IP 的版权系列卡面。

卡面换肤特别说明

1. 本产品仅限具有 NFC 功能的手机使用；

2. 本产品不支持手机一卡通特殊类型卡片绑定与更换；

3. 卡面主题购买成功后可用于手机一卡通卡面个性化展示；

4. 卡面主题一经售出，所支付的费用无法退还；

5. 卡面主题使用有效期（卡面主题售价旁有明确标示）自购买时开始计算；

6. 卡面主题过期后卡面自动恢复为默认卡面样式（默认卡面以 APP 官方设定为准）；

7. 同一时间，同一卡面主题仅限一张卡片使用；

8. 卡面主题使用有效期自购买时开始计算。卡面主题过期后卡面自动恢复为默认卡面样式（默认卡面以 APP 官方设定为准）；

9. 用户删除手机一卡通卡片时，不删除所使用的卡面主题。不影响卡面主题在有效期内绑定其他卡片；

10. 由于数据延迟，卡面主题绑定成功后可稍后在钱包中查看绑定卡面主题的卡片，如有异常，可尝试重新绑定该主题，若无法解决，可咨询北京一卡通客服：010-96066；

11. 我司保留调整、暂停和终止卡面主题服务的权利，用户购买卡面主题即视为理解并同意上述内容，卡面主题服务的最终解释权归我司所有。