Windows 10 v2004 引入新功能：托管运行 Android、PWA 等应用

IT之家 8 月 10 日消息 微软在 Windows 10 2004 （Windows 10 2020 年 5 月更新）中引入了托管应用模型（Hosted App Model），该技术可以为微软和终端用户解决各种各样的问题。

在托管应用模型中，一个应用程序可以声明自己是其他应用程序的主机，同时允许这些应用程序保留其作为独立应用程序的身份。

例如，一个需要主机的脚本文件（例如：Powershell 或 Python）可以被 Windows 10 视为一个完整的应用程序，拥有自己的图标、在任务管理器和任务切换器中显示，并能够使用标准的 Windows 10 方法安装和卸载。

要实现这一点，主机只需要在其 manifest 中声明该能力，同样，一个托管应用也需要声明其对主机的依赖性，然后由主机负责执行该应用，但要以托管应用的名义。

目前，该功能主要被用于 Progressive Web Apps，其中主机将是 Chrome 浏览器，但 Windows 越来越多地将这些应用程序视为普通应用程序。

然而，随着新的 “你的手机”应用新功能的推出，已经看到了 “托管应用”的巨大潜力。IT之家了解到，你的手机应用程序可以作为主机，Hosted Apps（托管应用）直接将手机端投屏到 PC 端，并且能被钉在任务栏或开始菜单上。

该功能成功地模糊了设备上的应用程序和从云端运行的应用程序之间的界限，消息称，微软可能会利用这一功能在 Windows 10X 上安全地运行 win32 应用，或者从云端向终端用户提供企业应用。

可以想象一下，云端的服务器将安卓应用分发给 Windows 平板电脑，类似于你的手机应用，但不需要依赖连接到同一个网络，当然，从云端玩游戏的方式和安装游戏的方式一样，使得本地存储和你的硬件能力的问题变得多余。