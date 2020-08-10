尼康 Webcam Utility 正式版发布：相机秒变 PC 摄像头

IT之家 8 月 10 日消息 今年 7 月，尼康宣布开发了一款名为 “Webcam Utility”的软件，可以将尼康微单和数码单反相机用作 PC 设备的摄像头。今天，尼康正式推出 Webcam Utility 正式版。

据尼康介绍，Webcam Utility 软件支持将尼康微单相机或尼康数码单反相机用作与 Windows 计算机兼容的网络摄像头。用户只需将 Webcam Utility 软件安装到计算机上，并通过 USB 线将兼容的尼康微单相机或数码单反相机连接到计算机，即可享受尼康相机作为在线会议网络摄像头的高品质影像。

对于绝大多数笔记本电脑而言，自带的摄像头成像质量相比专业相机都比较差，尤其是疫情期间在家办公的情况大量出现后，很多人对高质量的网络摄像存在一定需求。松下、佳能、富士和 GoPro 等厂商都推出了类似的功能和设备，以实现在 PC 设备上帮用户完成高质量的摄像需求。

IT之家了解到，Webcam Utility 目前支持 Windows 10（64 位），兼容相机包括 Z 7, Z 6, Z 5, Z 50, D6, D850, D780, D500, D7500, D5600，未来发布的尼康微单相机和尼康数码单反相机也计划与该新软件兼容。