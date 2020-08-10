配件商 Brydge 推出 Win10 PC 独立无线精密触控板

IT之家8月10日消息 外媒The Verge报道，8月17日，Brydge将开始销售一系列新的Surface配件，这些配件都有“Designed for Surface"的徽标Logo，这意味着它们是与微软合作生产的。该系列包括Surface Pro和Surface Go的键盘盖，但这组产品中最吸引人的是售价99.99美元的W-Touch独立触控板。这显然是第一款为Windows 10 PC打造的独立无线触控板。

W-Touch就像是为Windows 10 PC打造的Magic Trackpad 2一样，涂上了醒目的黑色，采用铝制结构。它拥有蓝牙4.2连接，并且支持精密驱动和多点触控手势，比如捏拉缩放、多指滑动切换桌面。这款触控板的玻璃表面很大，可以舒适地在其中移动，尺寸为140mm x 84mm，比苹果的版本小一点，但仍然很宽敞。

IT之家获悉，官方介绍，W-Touch触控板可以提供一个月的电池续航时间，并且可以通过USB-C充电。

Brydge还推出了W-Type来补充W-Touch，W-Type是一款全尺寸的无线键盘，带有铝制细节和一排完整的功能键，售价59.99美元。整体设计，甚至是按键上的印刷看起来像是微软风格的配件。这些按键使用剪刀机制，每个按键都有2毫米的键程，Brydge声称这是“完美”的键程。

这款无线键盘设备具有蓝牙5.1连接，最多支持四台设备，所以你可以轻松切换连接的电脑。Brydge声称，它一次充电可以持续一个月。当电量耗尽时，你可以通过USB-C充电。

Brydge推出了12.3 Pro Plus和10.5 Go Plus键盘。售价149.99美元的Pro Plus型号可与Surface Pro 4、5、6和7配合使用，而售价129.99美元的Go Plus则可与Surface Go和Go 2配合使用。两者都具有蓝牙5.0、背光按键、支持全多点触控手势的Windows精密触控板、用于充电的USB-C端口以及苍面抗菌涂层。

12.3 Pro Plus新键盘铰链经过重新设计，触控板大了70%，支持Windows原生多点触控，更新的蓝牙连接，以及塑料仓面而非铝制(键盘底部仍然是金属)，它的重量也减少了70克。

就像 iPad Pro 的 Brydge Pro Plus 键盘一样，这些键盘将你的 Surface 变成了更传统的开盖式笔记本电脑，可以轻松地放置在你的腿上，或者合上后扔进包里。当你想把Surface当做平板电脑使用时，你只需把它从Brydge铰链中弹出来就可以了。

与微软的Surface键盘相比，Brydge提供更稳定的打字体验和更长的键程。但它大约每三个月就需要充电一次，而且蓝牙并不像Surface键盘使用的磁吸那样可靠连接。这也让Surface明显变厚变重，但它仍然是相当便携的包装。

这些产品都将从8月17日开始发售，除了9月7日当周发货的10.5 Go Plus之外，其他产品将在8月31日当周发货。