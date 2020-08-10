特斯拉已开始为奥斯汀超级工厂招人

8 月 10 日消息，据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在美国的下一座超级工厂，已确定将建在得克萨斯州的奥斯汀，占地超过 2000 英亩（12140 亩），目前已经开始施工。



特斯拉是在 7 月 22 日发布的二季度的财报中，披露他们在美国的下一座超级工厂厂址已选定，正在准备施工，在随后的财报问答会议上，CEO 马斯克宣布将建在得克萨斯州的奥斯汀附近。

虽然在奥斯汀建设超级工厂的消息，在 7 月 22 日才正式宣布，工厂已开始施工的报道，在 7 月底才开始出现，但从特斯拉官网上的招聘需求来看，他们很早就在谋划工厂的建设事宜。

特斯拉官网的招聘信息显示，在工作地点为得克萨斯州奥斯汀的职位中，明确指向工厂的招聘需求有 17 条，虽然大部分的招聘需求是在工厂选址公布后发布的，但在今年 1 月份也有发布。

职位指向奥斯汀工厂的招聘需求，最早是在今年 1 月 6 日发布的，当时的职位是负责设计和建设的高级技术经理，1 月 31 日又发布了消防工程师的招聘需求。

6 月份，特斯拉再次发布了两条工作地点在奥斯汀、岗位类型在工厂的两条招聘需求，分别是 20 日发布的工厂基础设施工程系统工程师、30 日发布的土木工程师。

特斯拉奥斯汀工厂的招聘需求大量发布，还是在工厂的选址公布之后，官网公布的 17 条招聘需求中，有 12 条是在 7 月 22 日之后发布的，包括建筑安全经理、建筑安全专家、结构工程师、安全经理、施工负责人等多个与工厂建设有关的岗位。