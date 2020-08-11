至少 6 成微软员工支持盖茨，明确表示反对收购 TikTok

北京时间 8 月 11 日消息，微软联合创始人比尔 · 盖茨（Bill Gates）称公司可能的收购抖音海外版 TikTok 交易是 “金杯毒酒”（意指某个事物看起来颇具诱惑力，但实际上是有害的），似乎至少部分微软员工认同盖茨的这一观点。

微软员工在公司内部社交网站 Yammer 上（尤其是在一个名为 “联系 CEO”的群中）分享了他们对收购 TikTok 交易的担忧。根据微软的说法，“联系 CEO”旨在 “让员工能够向纳德拉及其团队提问，并讨论与公司有关的事宜”。

在 Yammer 上一项名为 “微软应当收购 TikTok?”的调查中，250 名受访者中的 63% 给出否定回答，19% 受访者的答案是 “不确定”，18% 受访者给出肯定回答。当然，与微软的逾 15 万名员工相比，受访的 250 名员工只占很小一部分，但这一调查至少揭示了部分微软员工对收购 TikTok 交易的态度。

微软一名员工在 Yammer 上发表评论称，“尤其是纳德拉出任 CEO 以来，我为自己是微软大家庭中的一员感到自豪。怀疑公司采取措施的正确性，这在相当长一段时间以来还是首次。”

上述员工提到了美国总统特朗普的一个表态，即微软和 TikTok 达成交易，美国财政部应当从中抽成。这名员工称这种观点属于 “行贿”，并指出，即使微软内心乐意收购 TikTok，也会给客户和员工造成误解，使他们对公司的诚信产生怀疑。

其他员工表达了相似的观点。一名员工在评论中写道，“从任何角度看，这一交易都是不道德的。甚至微软考虑介入进来都是不可思议的。”

另外一名员工表示，“美国政府强制 TikTok 出售部分业务，就有损于公司形象，我们应当放弃考虑这一交易。”