刚公布就惨遭烂尾，微软放弃 Xbox 20/20 宣传品牌

IT之家 8 月 11 日消息 今年 5 月，微软公布 Xbox 20/20 品牌，并承诺在 Xbox Series X 正式上市前，将每月举办一场 Xbox 20/20 活动。然而事实上，在 5 月的 Xbox 20/20 首场活动后，相关的话题就杳无音信了。

目前来看，不仅是在 6 月及以后没有任何关于 Xbox 20/20 的活动，就连 7 月份的平台独占游戏展示会也没有冠上 “Xbox 20/20”的名号。

近日国外玩家发现微软悄悄更新了 5 月的博客，在里面微软宣布 Xbox 20/20 不再被使用。

微软博客中提到： “在我们前面，Xbox 有一个宏大的一年，正如以下所述。在对这一年剩下时间的项目进行重新评估后，我们已经决定停止使用 Xbox20/20 这一措辞，因为它之前暗示我们将仅使用这一种方法发布消息，也就是专门的每月展示。对于新的 Xbox Series X、新的游戏比如《光环：无限》以及云游戏，我们有着太多的东西要分享，因此我们打算以多种不同的方式分享这些消息。它有时是一场专门的发布会，有可能是 YouTube 视频，和其他人一起合作，或是通过 Xbox Wire（Xbox 官网）分享最新的消息。我们想在如何和大家保持联系上有弹性。”

IT之家了解到，今年 5 月 Xbox 20/20 首秀后，并没有收获太好的反响，从那之后，Xbox 20/20 再也没有被使用。