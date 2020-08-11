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消息称华为成立部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业

2020/8/11 13:23:33 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 8 月 11 日消息 据数码博主 @长安数码君 今日爆料，华为余承东近日签发了一份名为《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》的文件，内容显示华为要成立部门做屏幕驱动芯片，进军屏幕行业。

通知指出，虽然中国目前成为了屏幕生产、出口大国，但屏幕驱动芯片，却主要靠进口。LED 显示屏专用驱动芯片是指按照 LED 发光特性而设计专门用于 LED 显示屏的驱动芯片，是一个关键的零部件，它就像人脑的中枢神经，掌管着全身的肢体行动以及大脑思维意识的运转。

IT之家了解到，华为旗下的海思芯片主要有五大系列：手机消费级设备领域的麒麟芯片、服务器领域的鲲鹏芯片、人工智能领域的昇腾芯片、5G 手机基带领域的巴龙芯片以及家用路由器领域的凌霄芯片。

以下是 @长安数码君 曝出的《关于终端芯片业务部成立显示驱动产品领域的通知》文件的部分内容：

虽然中国目前成为了屏幕生产、出口大国，但屏幕驱动芯片，却主要靠进口，2019 年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过 60 亿元，其中国产芯片占比不到 5%。

LED 显示屏专用驱动芯片，是指按照 LED 发光特性而设计专门用于 LED 显示屏的驱动芯片。LED 显示屏驱动 IC 技术的成熟，为 LED 显示屏的显示效果带来质的飞跃，凭借其输出电流大、恒流等特点，使 LED 显示屏可适用于大电流、高画质的各种场合，直接推动了 LED 显示屏显示内容的形式以及应用领域朝着更加多花样化的方向发展。

LED 显示屏驱动 IC 是一个关键的零部件，它就像人脑的中枢神经，掌管着全身的肢体行动以及大脑思维意识的运转。驱动 IC 的性能高低决定了 LED 显示屏画面播出的效果，尤其是在小间距 LED 显示屏的应用中，为了保证用户长时间用眼的舒适度，低亮高灰成为考验驱动 IC 性能的一个尤为主要的标准，使得驱动 IC 的要求严苛。

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关键词：华为芯片

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