SpaceX “星际飞船”SN6 准备就绪，拟第二次短程飞行测试

太空探索技术公司 SpaceX 正在调换两款几乎完全相同的 “星际飞船”（Starships）原型的位置，以便对本月早些时候参加首次低空短程飞行的原型进行修复，同时为使用新原型进行第二次短程飞行测试做准备。

这两艘 “星际飞船”原型分别为 SN5 和 SN6，它们几乎被同时开工建造，并在几个星期内相继完成。SN5 的测试被多次延期（在很大程度上与 SN5 本身无关），这赋予了 SpaceX 制造团队足够的时间来完成其 “姊妹飞船”SN6。

SN6 的未来曾一度陷入迷茫中，因为 SpaceX CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾表示，下一个全尺寸 “星际飞船”原型 SN8 将有重大升级，这可能让 SN6 变得无关紧要。

但 8 月 3 日，SN5 进行了近乎完美的首次短程低空飞行测试，这次试飞成功验证了最初的设计，可能推迟 SN8 的到来。随后，马斯克就表示，SpaceX 的下个目标就是进行更多的飞行测试。而近日，SpaceX 调换 “星际飞船”原型的举动表明，第二次飞行测试可能即将到来。

在 SN5 进行首次低空短程飞行数日后，马斯克曾表示，SpaceX 会将该原型带回附近的生产工厂，并利用垂直组装机库（高舱）将 SN6 安装到发射台上。按照计划，在将 SN5 送回生产工厂的同一天，SpaceX 会将 SN6 安装到发射台上。如果 SN5 的大部分测试延迟主要是因为，SN4 破坏性爆炸导致地面支持设备和发射架需要维修和升级，那么在 SN5 发射成功后，SN6 的测试应更加顺畅。

据悉，SpaceX 已经开始在发射台上安装液压冲压装置，通过对飞船的推力结构施加机械压力来模拟 “猛禽”（Raptor）发动机的推力。根据 SN4 的测试活动，SN6 将在火箭被运送到发射场 4 天后开始其首次低温测试，然后在一周左右后进行发动机静态点火测试。