微软 Surface Duo 双屏手机配置规格全公布：骁龙 855 + 超薄屏，支持北斗导航

IT之家 8 月 12 日消息 今日晚间，微软通过官方博客宣布，微软双屏手机 Surface Duo 将于 9 月 10 日开始在美国发货。定价 1399 美元（约合人民币 9717 元），现已开启预约。

IT之家了解到，Surface Duo 采用双屏方案，微软称其为 “市面上最薄的的移动设备”，单面厚度 4.8mm，处于折叠状态时厚度约为 9.6mm。

现在微软公布了 Surface Duo 的全部配置规格：

尺寸和重量

打开时：145.2mm（长）x186.9mm（宽）x4.8mm（厚）。

关闭时：145.2mm(长)x93.3mm(宽)x9.9mm(铰链处厚)

重量：250 克

显示

双 PixelSense Fusion 融合显示屏

打开时：8.1 英寸 AMOLED，分辨率 2700×1800(3:2)，401ppi

单 PixelSense 显示屏：5.6 英寸 AMOLED, 分辨率 1800×1350 (4:3)，401 ppi

宽色域：100% SRGB 和 100% DCI-P3。

显示屏覆盖材料：康宁大猩猩玻璃

处理器 SoC

高通 骁龙 855 移动平台，优化双屏体验

内存和存储

128GB/256GB UFS 3.0

6GB 内存

电池和充电

3577mAh（典型）双电池

附赠使用 18W 充电器快速充电

相机

自适应相机：1100 万像素，光圈 f/2.0，PDAF 对焦，84.0° 视场角 FoV, 前后 AI 优化

多帧 HDR，动态范围场景检测，可调节深度的人像模式

最高支持 4K 60fps，EIS 电子防抖系统

连接性

WiFi：WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz)

蓝牙：蓝牙 5.0

LTE：4×4 MIMO，Cat.18 DL / Cat 5 UL，5CA，LAA 高达 1.2Gbps 下载 / 高达 150Mbps 上传

支持的频段：

FDD-LTE： 1，2，3，4，5，7，8，12，13，14，19，20，25，26，28，29，30，66

TD-LTE：38，39，40，41，46

WCDMA: 1，2，5，8

GSM/GPRS：GSM-850，E-GSM-900，DCS-1800，PCS-1900

位置：GPS、Galileo（伽利略）、GLONASS（格洛纳斯）、BeiDou（北斗）、QZSS（准天顶）

安全与认证

生物识别锁类型：指纹识别器

设备上预装的安全应用程序：Microsoft Authenticator（微软验证器）

手写笔与电子墨水

支持市面上所有世代的 Surface Slim Pen、Surface Pen 和 Surface Hub 2 Pen。

音频

单声道扬声器，双麦克风，具有噪音抑制和回声消除功能，优化了各种姿势下的生产力使用。

支持音频格式：3GP，MP3，MP4，MKV，WAV，OGG，M4A，AAC，TS，AMR，FLAC，MID，MIDI，RTTL，RTX，OTA，IMY

高通 aptX 自适应

外观

外部材料：康宁大猩猩玻璃

颜色：冰川色

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