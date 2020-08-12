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微软 Surface Duo 双屏手机配置规格全公布：骁龙 855 + 超薄屏，支持北斗导航

2020/8/12 21:46:43 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家 8 月 12 日消息 今日晚间，微软通过官方博客宣布，微软双屏手机 Surface Duo 将于 9 月 10 日开始在美国发货。定价 1399 美元（约合人民币 9717 元），现已开启预约。

IT之家了解到，Surface Duo 采用双屏方案，微软称其为 “市面上最薄的的移动设备”，单面厚度 4.8mm，处于折叠状态时厚度约为 9.6mm。

现在微软公布了 Surface Duo 的全部配置规格：

尺寸和重量

  • 打开时：145.2mm（长）x186.9mm（宽）x4.8mm（厚）。

  • 关闭时：145.2mm(长)x93.3mm(宽)x9.9mm(铰链处厚)

  • 重量：250 克

显示

  • 双 PixelSense Fusion 融合显示屏

  • 打开时：8.1 英寸 AMOLED，分辨率 2700×1800(3:2)，401ppi

  • 单 PixelSense 显示屏：5.6 英寸 AMOLED, 分辨率 1800×1350 (4:3)，401 ppi

  • 宽色域：100% SRGB 和 100% DCI-P3。

  • 显示屏覆盖材料：康宁大猩猩玻璃

处理器 SoC

  • 高通 骁龙 855 移动平台，优化双屏体验

内存和存储

  • 128GB/256GB UFS 3.0

  • 6GB 内存

电池和充电

  • 3577mAh（典型）双电池

  • 附赠使用 18W 充电器快速充电

相机

  • 自适应相机：1100 万像素，光圈 f/2.0，PDAF 对焦，84.0° 视场角 FoV, 前后 AI 优化

  • 多帧 HDR，动态范围场景检测，可调节深度的人像模式

  • 最高支持 4K 60fps，EIS 电子防抖系统

连接性

  • WiFi：WiFi-5 802.11ac (2.4/5GHz)

  • 蓝牙：蓝牙 5.0

  • LTE：4×4 MIMO，Cat.18 DL / Cat 5 UL，5CA，LAA 高达 1.2Gbps 下载 / 高达 150Mbps 上传

  • 支持的频段：

FDD-LTE： 1，2，3，4，5，7，8，12，13，14，19，20，25，26，28，29，30，66

TD-LTE：38，39，40，41，46

WCDMA:  1，2，5，8

GSM/GPRS：GSM-850，E-GSM-900，DCS-1800，PCS-1900

  • 位置：GPS、Galileo（伽利略）、GLONASS（格洛纳斯）、BeiDou（北斗）、QZSS（准天顶）

安全与认证

  • 生物识别锁类型：指纹识别器

  • 设备上预装的安全应用程序：Microsoft Authenticator（微软验证器）

手写笔与电子墨水

  • 支持市面上所有世代的 Surface Slim Pen、Surface Pen 和 Surface Hub 2 Pen。

音频

  • 单声道扬声器，双麦克风，具有噪音抑制和回声消除功能，优化了各种姿势下的生产力使用。

  • 支持音频格式：3GP，MP3，MP4，MKV，WAV，OGG，M4A，AAC，TS，AMR，FLAC，MID，MIDI，RTTL，RTX，OTA，IMY

  • 高通 aptX 自适应

外观

  • 外部材料：康宁大猩猩玻璃

  • 颜色：冰川色

安卓版本

  • 基于 Android 10 的微软 Surface Duo UI

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关键词：Surface Duo微软

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