微软 Panos Panay 发布 Surface Duo 视频：独特铰链设计

IT之家8月12日消息 微软Surface发布会视频总是令人感到无比惊艳，在振奋人心的情感背景音乐中，以充满爱意的细节展示了他们设备的工程设计，似乎微软准备展示Surface Duo新设备的独特设计。

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微软首席产品官Panos Panay为Surface Duo发布了简短的预告，许多人都期待Surface Duo在本周推出。

这段视频比目前的病毒式营销活动更上一层楼，此前多位微软技术高管（还有一位谷歌高管）发布了Surface Duo的日常使用照片。

微软Surface Duo系列包装似乎包括Surface Pen手写笔，折叠屏手机使用的特殊外壳，USB-C充电器和Surface EarBuds无线耳机。其价格预计为1400美元起。

IT之家根据爆料获悉，微软 Surface Duo 预计搭载骁龙 855、6GB 内存、64GB/128GB/256GB 存储，配置两个 5.6 英寸分辨率为 1800 x 1350 的 AMOLED 显示屏，支持屏幕指纹识别，后置 1100 万像素相机，还包括 3460mAh 的电池。微软 Surface Duo 不支持 5G、无线充电。

该设备将运行 Android 10，以微软 Launcher 作为用户界面，据报道，微软将在推出后不久进行 Android 11 更新。