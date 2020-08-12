微软 Surface Duo 宣布将于 9 月 10 号正式发售，约 9717 元，现已开启预定

IT之家8月12日消息 今日晚间，微软通过官方博客宣布，微软双屏手机 Surface Duo 将于 9 月 10 日开始在美国发货。定价 1399 美元，约合人民币 9717 元，现已开启预约。

▲ 图源微软

Surface Duo 双屏手机于 2019 年 10 月份首次亮相。在经过近一年的打磨之后，微软终于决定推出该设备。同时，这也标志着微软再次回到了智能手机市场。

IT之家了解到，Surface Duo 采用双屏方案，微软称其为 “市面上最薄的的移动设备”，单面厚度 4.8mm，处于折叠状态时厚度约为 9.6mm。

Surface Duo 单面尺寸为 5.65 英寸（1800 x 1350），展开后的尺寸为 8.3 英寸（2700 x 1800），搭载高通骁龙 855 处理器，配备 6GB 内存 + 64/128/256GB UFS3.0 存储，重 250 克。

作为 Surface 系列第一款手机，Surface Duo 采用了一个革命性的 360 度铰链链接两块屏幕，从芯片到云均具备了企业级的安全性配置，且可实现基于云的管理控制。用户借助 Windows 虚拟桌面，可实现基于云的 Windows 10 体验，并使其成为一台微型便携式 PC。

目前该机仅支持 T-Mobile，AT&T 和 Verizon 网络，不支持 5G 网络，支持 WiFi 5 和蓝牙 5.0，具有 Cat.18 下载和 Cat 5 的上传速度，支持 Nano SIM + eSIM 双卡（AT&T 网络不支持 eSIM）。

Surface Duo 还配备了 11MP ƒ/2.0 镜头，采用双电芯设计，电池总容量为 3577mAh，支持 18W 快充，续航时间约 27 小时，支持 100%的 SRGB 和 DCI-P3 色域，拥有一个 USB-C 3.1 接口，运行Android 10操作系统，采用指纹识别，支持 Surface 触控笔。

此外，Surface Duo 支持双屏多任务处理，两块屏幕可以分别运行（显示）不同的应用程序，配合 Surface 触控笔以提升工作效率。

用户目前已可以通过微软在线商店、美国运营商 AT&T 和百思买等经销商预购，Surface Duo 6+64GB 版本定价 1399 美元（约合人民币 9717 元），目前仅上架美国区域，中国等市场暂无上线日期或其他准确消息。