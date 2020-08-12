微软 Surface Duo 启动画面曝光：Microsoft 和 Android Logo 同时出现

IT之家8月12日消息 今日晚间，微软通过官方博客宣布，微软双屏手机 Surface Duo 将于 9 月 10 日开始在美国发货。定价 1399.99 美元起，约合人民币 9722 元。IT之家此前报道，Surface Duo并没有采用Windows 10系统，而是采用了基于 Android 10 的微软 Surface Duo UI。

谷歌 Android掌门人Hiroshi Lockheimer今天晒出新的Surface Duo图片，欢迎其加入 Android大家庭。其中显示Surface Duo启动页面出现了微软Logo和Android Logo。

去年，谷歌推出了具有现代和易用外观的新Android Logo徽标。该Logo采用Android机器人和黑色的“android”文本。谷歌将文字颜色从绿色更改为黑色，因为视觉障碍者对绿色不敏感。另外，谷歌要求2020年起安卓手机必须带“Powered by Android”新图标。

在配置方面，微软Surface Duo 单面尺寸为 5.65 英寸（1800 x 1350），展开后的尺寸为 8.1 英寸（2700 x 1800），搭载高通骁龙 855 处理器，配备 6GB 内存 + 64/128/256GB UFS3.0 存储，重 250 克。

作为 Surface 系列第一款手机，Surface Duo 采用了一个革命性的 360 度铰链链接两块屏幕，从芯片到云均具备了企业级的安全性配置，且可实现基于云的管理控制。用户借助 Windows 虚拟桌面，可实现基于云的 Windows 10 体验，并使其成为一台微型便携式 PC。

目前该机仅支持4G网络，支持 WiFi 5 和蓝牙 5.0，具有 Cat.18 下载和 Cat 5 的上传速度，支持 Nano SIM + eSIM 双卡（AT&T 网络不支持 eSIM）。

Surface Duo 还配备了 11MP ƒ/2.0 镜头，采用双电芯设计，电池总容量为 3577mAh，支持 18W 快充，续航时间约 27 小时，支持 100%的 SRGB 和 DCI-P3 色域，拥有一个 USB-C 3.1 接口，采用指纹识别，支持 Surface 触控笔。

此外，Surface Duo 支持双屏多任务处理，两块屏幕可以分别运行（显示）不同的应用程序，配合 Surface 触控笔以提升工作效率。

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