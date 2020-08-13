微软 Surface Duo 支持以旧换新，最高可省 700 美元

IT之家 8 月 13 日消息 微软 Surface Duo 双屏手机计划于 9 月 10 日上市，该公司目前已经允许美国的消费者预购该手机。

在美国，128GB 存储空间版本的 Surface Duo 售价 1399 美元（约 9700 元），256GB 版本的为 1499 美元（约 10397 元）。微软表示，这款预购手机是可以以旧换新的，可以获得现金返还。

微软承诺，用户以现有手机换取 Surface Duo，最多可以节省 700 美元（约 4855 元），Surface Duo 计划于 9 月 10 日发货。

例如，如果用三星 Galaxy Z Flip 以旧换新，购买 Surface Duo 将节省 700 美元。如果用 256GB 存储空间的三星 Galaxy Note10 （带充电器）换购，可以节省 650 美元。

IT之家了解到，Surface Duo 配备了双 5.6 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 1800×1350，展开后可以扩展到 8.1 英寸（2700×1800）。这款手机的薄度也令人印象深刻，打开时厚度为 4.8 毫米，合上时为 9.9 毫米。微软还为 Surface Duo 提供了 360 度铰链、玻璃机身，该设备还支持 Surface Pen。Surface Duo 采用的是去年的骁龙 855 处理器，6GB 内存，最高 256GB 存储空间，1100 万像素摄像头。