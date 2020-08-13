约合 9700 元起售价，外媒调研 75% 以上人不考虑 Surface Duo

IT之家 8 月 13 日消息 随着微软 Surface Duo 价格公布，外媒 Windows Central 针对消费者对其的购买意向发起了一项调查，数据显示，有 75% 以上的网友不会考虑购买 Surface Duo。

作为微软首款运行 Android 的 Surface 设备，Surface Duo 的起售价为 128GB 版的 1399.99 美元（约 9700 元），256GB 版售价更是高达 1499.99 美元（约 10400 元）。但这显然对于多数人而言还是太贵了，且很多消费者认为其配置没有足够支撑起这款新品较高的售价。

IT之家了解到，Surface Duo 采用双屏方案，微软称其为 “市面上最薄的的移动设备”，单面厚度 4.8mm，处于折叠状态时厚度约为 9.6mm。Surface Duo 单面尺寸为 5.65 英寸（1800 x 1350），展开后的尺寸为 8.1 英寸（2700 x 1800），搭载高通骁龙 855 处理器，配备 6GB 内存 + 64/128/256GB UFS3.0 存储，重 250 克。

作为 Surface 系列第一款手机，Surface Duo 采用了一个革命性的 360 度铰链链接两块屏幕，从芯片到云均具备了企业级的安全性配置，且可实现基于云的管理控制。用户借助 Windows 虚拟桌面，可实现基于云的 Windows 10 体验，并使其成为一台微型便携式 PC。目前该机仅支持 4G 网络，支持 WiFi 5 和蓝牙 5.0，具有 Cat.18 下载和 Cat 5 的上传速度，支持 Nano SIM + eSIM 双卡（AT&T 网络不支持 eSIM）。

Surface Duo 还配备了 11MP ƒ/2.0 镜头，采用双电芯设计，电池总容量为 3577mAh，支持 18W 快充，续航时间约 27 小时，支持 100% 的 SRGB 和 DCI-P3 色域，拥有一个 USB-C 3.1 接口，运行 Android 10 操作系统，采用指纹识别，支持 Surface 触控笔。