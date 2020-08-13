Surface Duo 屏幕间缝隙太大？微软：减少了手动管理窗口的认知负担

IT之家 8 月 13 日消息 微软已经正式发布了他们的双屏智能手机 Surface Duo。在 Medium 上，微软设计团队向 Office 团队讲述了他们为设备上的应用所做的工作。

在采访中，领导移动端 Office 应用设计团队的 Deepak Menon 透露，他们研究了印度和中国等移动优先国家，人们希望在同一台设备上开始和完成一项任务，为此设计了应用。

他指出，Surface Duo 的设计将内容消费提升到了一个新的高度，比如在两块屏幕上，可以一目了然地查看整个周历，或者一次性查看整整两页的文档（最常见的长度）。

他还表示，团队将双屏间的缝隙视为一种机会而非限制，屏幕之间的缝隙减少了手动管理窗口的认知负担。在某些情况下，缝隙将两个应用程序分开。在其他情况下，缝隙创建了面板，你可以在其中进行单独的操作，或者在这些消费和创造的微时刻之间更流畅地来回切换。

IT之家了解到，微软 Office 设计负责人乔恩 - 弗里德曼还表示，他们设计 Surface Duo 的目的是为了缩小人们想要完成的任务和可用工具之间的差距。不过他们也承认，Surface Duo 是第一代设备，团队还有很多探索要做。