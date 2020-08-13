亚马逊淘汰多家表现欠佳小型快递公司，导致数千人失业

最近几个月，亚马逊结束了与数家小型快递公司的合同，导致 1200 多名送货司机被解雇。

报道称，亚马逊近期至少结束了与七家小型快递公司的合作，导致约 1205 名送货司机被解雇，相关设施也被关闭。

这些小型快递公司是亚马逊 “快递服务合作伙伴计划”（DSP）的一部分。早在 2018 年 6 月，亚马逊推出了 DSP 计划，旨在解决 “最后一英里”配送问题。

DSP 计划允许美国的创业者运营着自己的货车网络，但可以打上亚马逊的 “Prime”Logo。此举可以激励创业者建立自己的小型快递事业。亚马逊当时称，创业者最少用 1 万美元就可以建立起自己的快递事业，当然这其中不包括聘请司机的费用。

亚马逊负责全球运营的高级副总裁戴维 · 克拉克 (Dave Clark)称：“拥有 40 辆货车每年最多可以获利 30 万美元。”克拉克还预计，一支拥有 20 辆至 40 辆货车的车队，一般需要聘请约 100 名司机。

如今，亚马逊结束与部分 DSP 快递公司的合作，导致他们被迫关闭门店，并宣布裁员。据悉，佐治亚州的快递合作伙伴 Courier Distribution Systems 将在宾夕法尼亚州和威斯康星州裁员 273 名司机。而总部位于马萨诸塞州的 Systemize 物流公司正在关闭康涅狄格州和纽约的分店，裁员 121 人。

此外，总部位于马里兰州的 TL Transportation 正在宾夕法尼亚州裁员 80 人，同时关闭了纽约的一家设施，导致 76 人裁员。总部位于新泽西州的 Prime EFS 被迫解雇了该州和宾夕法尼亚州的 338 名员工。

另外，JST Transportation 在马萨诸塞州裁员 51 人，Deliverol Global 在宾夕法尼亚州裁员 41 人，Sheffield Express 在康涅狄格州裁员 95 人，并将关闭那里的设施。

对此，亚马逊发言人在一份声明中称，该公司定期评估其快递合作伙伴关系。在始于 2 月份的另一轮裁员中，亚马逊还终止了与 Transportation Brokerage Specialists、Bear Down Logistics、Express Parcel Service、Delivery Force 和其他几家公司的合同，导致至少 2000 人被裁员。

虽然亚马逊此次结束了与表现欠佳的几家送货伙伴的合作，但其 DSP 计划自两年前推出以来增长迅速。亚马逊本月早些时候曾在一篇博客文章中称，当前 DSP 合作伙伴的数量已经达到 1300 多家，他们来自五个国家，创造了 8.5 万个就业岗位，全球递送了超过 18 亿个包裹。