IT之家安卓版 7.26 重磅更新：直播小窗播放、屏幕高刷新率支持、接收分享字体等

IT之家 安卓版 7.26 重磅更新！

上周的7.25版本进行了特别的一处改进，就是去掉了文章底部的“大家都在买”这个广告位，减少“恰饭”广告对阅读体验的影响。在日常情况下，这儿的广告不再显示。当然这儿日后也有可能会临时放上一些重要事件通知或者广告，但不会是常情常态，而且可以一键关闭。



今天IT之家安卓版 7.26上架，更新力度非常之大！首先，直播视频支持「小窗播放」（限Android 8.0+系统）；其次，在支持的设备上默认开启屏幕高刷新率支持（可在设置 - 实验室里关闭）；第三，支持接收从其他App分享的字体文件作为候选自定义字体，这个非常的方便；第四，文章收藏界面针对无障碍操作优化，我们努力对无障碍方面做世界最好的支持，尽最大可能方便到每个爱科技的同学；再者，还有其他的编辑器等更新升级！

软媒在这里对7月份开始几个重要的事情做下预告——

7月份 IT之家 产品改进预告

我们将在7月初推出全新的IT之家电脑版页面，黑白红灰，更简洁，同时，去掉了网页上所有的广告（偶有宣传广告也可一键关闭）。这样，确保阅读的效率和清爽，确保更快的加载页面和评论。

我们将在7月改版IT之家App，去掉底部加号菜单，加入发现频道，并提供底部工具栏的显示定制，例如可以去掉辣品、圈子或发现频道。



我们将在7月放开产品库的网页测试，并争取在8月份在IT之家App上架产品库 我们将在7月份开始调整IT之家App文章信息流，寻找体验更好的变现方式，对现有的辣品商品推荐做出调整，力争最大化的减弱和消除广告。

我们将会在下半年开通IT号，邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。

更多改进计划，逐步推进，可能会有优先级调整，会及时告知大家



更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家安卓版 7.26 更新日志

新增：功能 -直播视频支持「小窗播放」（限Android 8.0+系统）

新增：功能 - 在支持的设备上默认开启屏幕高刷新率（可在实验室关闭）

改进：功能 - 支持接收从其他App分享的字体文件作为候选自定义字体

改进：功能 - 文章收藏界面进行无障碍操作优化

修正：功能 - 圈子编辑器输入文字与初始占位文字可能显示重叠问题

修正：功能 - 某些情况下圈子编辑器会将部分文字自动识别为有序列表导致数字丢失问题

修正：功能 - 圈子编辑器视频后回车新加段落在发布后可能不显示问题

修正：界面 - 帖子视频退出全屏后导航栏不跟随主题色问题

IT之家安卓版 7.25 更新日志

改进：界面 - 移除文章页底部「大家都在买」模块

修正：界面 - 新闻专题页面分类Tab显示异常问题

修正：界面 - 某些情况下评论展开列表头像显示错乱问题

IT之家安卓版 7.23 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器支持插入主流平台视频

新增：功能 - 圈子编辑器支持文章内二级/三级标题标记（H2/H3）

修正：功能 - 部分手机使用系统语音引擎朗读长文章失败问题

修正：功能 - 无障碍模式语音朗读语速语调无法调节问题

修正：界面 - 部分手机中表情面板垂直滚动卡顿问题

修正：界面 - 回帖后自动插入帖子不显示楼层数字问题

修正：界面 - 首页新闻列表滚动后已读标题颜色可能显示不正确问题

IT之家安卓版 7.22 更新日志

改进：功能 - 丝般顺滑！新闻/帖子列表滚动渲染性能大幅提升

改进：功能 - 圈子上传多张图片时提示当前上传进度

改进：功能 - 取消文章页内视频默认预加载功能，避免消耗流量

修正：功能 - 部分手机上网页中长按“复制”菜单可能失效问题

修正：功能 - 文章过短时正文底部其余模块可能无法加载问题

IT之家安卓版 7.21 更新日志

新增：功能 - 适配Android 11/10分区存储机制

新增：功能 - 框框表情包新增15个全新表情

改进：功能 - 表情相关功能支持无障碍操作

改进：界面 - 评论框发布按钮样式调整

修正：功能 - 从其他设备备份恢复系统后，小尾巴不更新问题

修正：功能 - 个别机型启动时可能出现闪退问题

IT之家安卓版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包上线！

改进：界面 - 修改头像/昵称后全局及时生效

改进：功能 - 启动时后退手势可关闭闪屏画面（Android 10+）

改进：功能 - 本机应用信息工具详情页面显示软件架构及ABI支持情况

修正：功能 - 评论中部分特殊字符显示为HTML转义字符问题

修正：界面 - 登录页面三方登录按钮按压背景显示错位问题

IT之家安卓版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 文章页支持单独选择系统字体（字体设置中点击「系统字体」即可）

修正：功能 - 发新帖时默认分类与圈子可能不匹配问题

修正：功能 - 支付宝打赏后返回时页面崩溃问题

版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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