IT之家安卓版 7.25 更新：去文章内广告位、修正专题和评论头像显示异常问题

IT之家 安卓版 7.25 更新！

刚才发布了IT之家 iOS 版 7.23，带来了大量更新，现在安卓版 7.25 发布，同样去掉了文章底部的“大家都在买”这个广告位，在日常情况下，这儿的广告将不再显示。当然这儿日后也有可能会临时放上一些重要事件通知或者广告，但不会是常情常态，而且可以一键关闭。

我们还会对信息流广告做出大调整，减少“恰饭”广告对阅读体验的影响，在这里对7月份开始几个重要的事情做下预告——

7月份 IT之家 产品改进预告

我们将在7月初推出全新的IT之家电脑版页面，黑白红灰，更简洁，同时，去掉了网页上所有的广告（偶有宣传广告也可一键关闭）。这样，确保阅读的效率和清爽，确保更快的加载页面和评论。

我们将在7月改版IT之家App，去掉底部加号菜单，加入发现频道，并提供底部工具栏的显示定制，例如可以去掉辣品、圈子或发现频道。



我们将在7月放开产品库的网页测试，并争取在8月份在IT之家App上架产品库 我们将在7月份开始调整IT之家App文章信息流，寻找体验更好的变现方式，对现有的辣品商品推荐做出调整，力争最大化的减弱和消除广告。

我们将会在下半年开通IT号，邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。

更多改进计划，逐步推进，可能会有优先级调整，会及时告知大家



更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家安卓版 7.25 更新日志

改进：界面 - 移除文章页底部「大家都在买」模块

修正：界面 - 新闻专题页面分类Tab显示异常问题

修正：界面 - 某些情况下评论展开列表头像显示错乱问题

IT之家安卓版 7.23 更新日志

新增：功能 - 圈子编辑器支持插入主流平台视频

新增：功能 - 圈子编辑器支持文章内二级/三级标题标记（H2/H3）

修正：功能 - 部分手机使用系统语音引擎朗读长文章失败问题

修正：功能 - 无障碍模式语音朗读语速语调无法调节问题

修正：界面 - 部分手机中表情面板垂直滚动卡顿问题

修正：界面 - 回帖后自动插入帖子不显示楼层数字问题

修正：界面 - 首页新闻列表滚动后已读标题颜色可能显示不正确问题

IT之家安卓版 7.22 更新日志

改进：功能 - 丝般顺滑！新闻/帖子列表滚动渲染性能大幅提升

改进：功能 - 圈子上传多张图片时提示当前上传进度

改进：功能 - 取消文章页内视频默认预加载功能，避免消耗流量

修正：功能 - 部分手机上网页中长按“复制”菜单可能失效问题

修正：功能 - 文章过短时正文底部其余模块可能无法加载问题

IT之家安卓版 7.21 更新日志

新增：功能 - 适配Android 11/10分区存储机制

新增：功能 - 框框表情包新增15个全新表情

改进：功能 - 表情相关功能支持无障碍操作

改进：界面 - 评论框发布按钮样式调整

修正：功能 - 从其他设备备份恢复系统后，小尾巴不更新问题

修正：功能 - 个别机型启动时可能出现闪退问题

IT之家安卓版 7.20 更新日志

新增：功能 - 之家专属「框框」表情包上线！

改进：界面 - 修改头像/昵称后全局及时生效

改进：功能 - 启动时后退手势可关闭闪屏画面（Android 10+）

改进：功能 - 本机应用信息工具详情页面显示软件架构及ABI支持情况

修正：功能 - 评论中部分特殊字符显示为HTML转义字符问题

修正：界面 - 登录页面三方登录按钮按压背景显示错位问题

IT之家安卓版 7.15 更新日志

新增：功能 - 手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

改进：功能 - 文章页支持单独选择系统字体（字体设置中点击「系统字体」即可）

修正：功能 - 发新帖时默认分类与圈子可能不匹配问题

修正：功能 - 支付宝打赏后返回时页面崩溃问题

版本下载

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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