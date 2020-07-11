IT之家 iOS / 安卓版 7.30 登场：产品库！新界面！发现频道！增强扫一扫！

IT之家 iOS版/安卓版 7.30 隆重登场！

迎接2020下半年的重大版本，希望大家喜欢！

诚如5-6月份向大家所预告的，7月份IT之家客户端和网站都会有较大的升级——

首先，「产品库」登场，目前阶段属于公开测试期，功能、界面和内容都比较初级，例如当前只有手机产品库，接下来还会扩充到更多的设备。同时，每个设备都会有分享、对比、打分（仅限该设备用户）、评论（仅限该设备用户）、图库、视频库等等，市面上不少科技网站都有类似的产品库功能，但软媒一定会做到有意义的差异化，和而不同，增加更多的独家和实用性功能，也期待大家的建议！

其次，“新而怀旧”的界面，7.30 顶部恢复了当初 6.x 时代的设计，加号菜单做了横向排版，视觉上还会继续优化。

第三，全新“发现频道”，7.30 去掉了底部的“加号菜单”按钮，取而代之的是一个力争实用的资源和工具集合——

百科分区：产品库

排行分区：桌面 CPU 天梯榜、显卡天梯图、手机CPU跑分榜、手机跑分榜、DxOMark 榜单

工具分区：苹果描述文件专题页、微信工具大全、微信测试版尝鲜（限安卓）

资源分区：iOS限免应用专题、之家开屏封面下载



「发现」频道还会继续加入新的元素，例如「周边的家友」、「壁纸库」等等，我们继续努力中。

第四，扫一扫增强（限安卓版），例如支持从相册读取二维码图片，修正了扫码物体变形问题……

第五，iOS版对最新的 iOS 14 开发者测试版/公测版 做了初步的适配，解决另一些崩溃闪退和无法接收通知的问题。

2020下半年 IT之家 产品改进预告

软媒将在7月推出全新的IT之家电脑版页面，黑白红灰，更简洁，同时，去掉了网页上所有的广告（偶有宣传广告也可一键关闭）。这样，确保阅读的效率和清爽，确保更快的加载页面和评论。

IT之家将在7月放开产品库的网页测试，并对App内的产品库进行大幅增强：每个设备都会有分享、对比、打分（仅限该设备用户）、评论（仅限该设备用户）、图库、视频库等等；

IT之家将会在下半年开通IT号，邀请优秀原创作者和引入外部优质内容，所有内容严选后才对外展示，为文章质量和价值观，不做自由发布。

全新的基于「话题」的圈子……



更多改进计划，逐步推进，可能会有优先级调整，会及时告知大家！



更多详情请参看下面的更新日志，任何问题，欢迎在本文下方或IT圈「软媒产品区」反馈，或App里面加号菜单内的「反馈」入口和软媒产品团队直接沟通。

IT之家 iOS版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 个人资料界面文章分栏支持无障碍转子交互

改进：功能 - 评论展开页，悬浮置顶按钮支持拖拽并记忆位置

改进：功能 - 帖子、评论展开页支持下拉关闭

改进：功能 - 圈子上传多张图片时，提示上传进度

改进：功能 - 适配悼念性黑白调文章的评论页、评论展开窗口

修复：界面 - 展开查看某楼层帖子时界面闪烁问题

修复：界面 - 圈主的回复置顶点击“展开”界面空白问题

修复：界面 - 投稿区点击已审核帖子后，锁屏再进入出现排版错乱问题

修复：界面 - 编辑器输入文字计数器一直显示0字问题

修复：界面 - 昵称有特殊字符时，我的帖子页面显示空白问题

修复：界面 - iPad分屏会闪退的问题

修复：界面 - iOS 14，编辑器点击键盘或表情会闪退问题

修复：界面 - iOS 14，应用内通知无法显示问题

修复：功能 - iPad打开工具界面可能崩溃问题

修复：功能 - 评论时出现半角引号会出现UI错乱的问题

修复：功能 - 评论菜单的内存泄漏

IT之家 安卓版 7.30 更新日志

新增：界面 - 「首页」新改版，顶部导航区重新排列，底部工具栏加号菜单移至顶部并横向排列

新增：界面 - 「发现」频道携「产品库」、「苹果描述文件」下载等重磅功能上线，并汇集排行、资源等专区，包含大量实用功能

改进：功能 - 增强「扫一扫」功能，支持从相册读取二维码图片，修正了扫码物体变形问题……

修正：功能 - 部分手机上无法从其他App接收字体文件问题

修正：界面 - 评论、帖子管理页面昵称过长时显示异常问题

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一、IT之家简介

IT之家（www.ithome.com），快速、深度和丰富的IT业界资讯、科技数码产品报道评测，全平台（安卓/iOS/Win10/微信小程序/WP/macOS/Chrome）覆盖PC、手机移动客户端——爱科技，爱这里。

二、IT之家截图

▲ IT之家 7.01 后的默认界面新调整，可视面积增大

▲ 7.01 后的设置页面可定制首页列表模式（以安卓为例，iOS 版也可以）

▲ IT之家 7.x 深色模式更养眼

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