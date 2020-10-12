网店要挟用户成风，要硬钢，别惯他们臭毛病

本文转载自：IT之家微信公众号

人善被人欺，马善被人骑。

一向以明码标价著称的网购，在经历大数据杀熟后，又开始玩起 “杀善心”的游戏。

天猫客服按闹分配

就在上周，启人在天猫旗舰店买了 3 罐冰激凌：两罐草莓味，一罐芒果味。

因为价格合适，让朋友也买了 3 罐。

然而，当我们收货时发现，芒果味的冰激凌，全换成了常年滞销的花生酱味。

毕竟这冰激凌挺贵的，启人的朋友马上找到天猫客服说明情况。

天猫客服表示：

可能是仓库小哥不小心发错了货，这个花生酱的也很棒，很多客户点名想要，补偿给您 10 元钱，您留下尝尝这个口味可以吗？

他同意了。

但是，启人的朋友愿意理解店家，我不愿意啊。

这么贵的冰激凌，凭啥就赔我 10 块？我为啥要高价买个超级难吃的东西呢？

于是我用自己的账号，向对方表达了不满。

这时，还是这位客服，他直接表示：

可能是仓库小哥不小心发错了货，这个花生酱的也很棒，补偿给您 20 元钱，您留下送朋友尝尝这个口味可以吗？

就这样，启人比朋友多得了 10 元赔偿。

然而，就在我刚想同意客服的请求时，我又扫了一眼天猫的评论。

骚操作来了，评论里收到的也都是花生酱。

启人朋友收到的是花生酱，启人收到的也是花生酱，评论里还是花生酱。

这到底是仓库小哥发错，还是卖家故意 “发错”，相信大家心里都有了答案。

既然卖家故意拿我清仓，启人自然不会咽这口气。

经过一阵 “撕逼”，卖家决定给我全额退款。

不过在退款之前，他说了这样一句话：

发错我们也需要承担责任，我们也需要让这个仓库小哥给赔付这个价格的呢。

我特么 ...

天猫卖家跟我说这个是什么意思？

这不是在威胁我吗？

言外之意就是说：如果你拿了我们的赔款，我们就拿仓库小哥开刀。

一句话，就把我置于不仁不义之地。

但是，启人要说但是了。

真相到底是什么。

可以很清楚地看到，顺丰快递单上打着 “花生酱”三个大字。

仓库小哥根本就没有发错，他明明就是按照订单发的，怎么会受到惩罚呢？

从发货到赔偿，卖家全程利用消费者的善良，获取最大利润。

态度好的，就赔 10 元。

态度差的，就赔 20 元。

识破诡计的，大不了送一罐。但不会白送，他会用道德绑架你，给你的良心插一根钉子。

我明明只是在追求自己的合理利益啊。

是你自己要扣仓库小哥的钱，这关我屁事啊？

京东卖家濒临破产，请求消费者退款

在后台，昨天有位用户给启人留言，希望启人 “善良一点吧”。

言外之意很明显，她认为启人不太善良。（截图已隐去身份信息）

她为什么这么说呢，因为昨天发生了一件事：

一位京东卖家做活动被 “恶意欺骗”，以远低于成本价的价格，卖出 20 多万单。由于数量巨大，店家表示公司无力承担，面临破产倒闭，员工也将失业，订单无法发货，请大家主动退款。

按常理来说，从宣扬人间大爱的角度，启人应该鼓励大家退款，帮店家渡过难关。

但我没这么做，在那篇文章的下面，我说：

不要退款，找京东客服，让他必须发货。

我这么说看似冷血，其实是有原因的。

只要你稍微了解一下就会发现，卖家根本就是在卖惨：

卖家说参与活动被骗了，短时间内被拍了超多。

那么问题来了，什么活动会以远低于成本价的价格被拍出 20 万单。

翻译成人话，这不是刷单吗？

这件事发生在 10 月 8 日上午，整整持续了几个小时。

这么大的流量，京东商家后台风控不可能没有预警。

那么，商家为何不及时止损？

一分不赔就套到了整整 20 万用户的真实信息。

启人想问问大家：到底是用户可怜，还是老板可怜。

昨天的知乎最高赞用户表示：

老板刚提了两辆保时捷，离破产远着呢。老板名下大卖的品牌还有 X 正、X 宇、X 佳多个品牌。

你看，你租房子，啃大饼，还可怜人家开保时捷。

我该说你太善良了呢，还是太善良了呢？

如果你愿意 “帮助”这样的商家。

无意之间会制造一种变态的商业逻辑：

只要赔钱就可以违约。

只有赚钱才能履约。

老板一辈子是老板，因为做生意 100% 稳赚不赔。

而韭菜永世不得翻身，因为韭菜必须善良。

发现了吗，规则写死了。

“你要善良”的大环境下，恶心事越来越多

按我国相关法律规定，快递服务必须送货上门。

然而，在实际操作中，这条规定名存实亡。

很多网友自发心疼快递小哥：

想送货上门，你去用京东和顺丰快递啊。

每单快递那么便宜就想送货上门，莫不是脑子出了问题？

但是，大家一定要明白：

快递公司收多少钱，那是快递公司自己制定的价格。至于每单能分快递小哥多少钱，那也是快递公司自己的事情。

而且，你想想，在之前，四通一达还没涨价时，是不是也送货上门的？

从什么时候开始慢慢不送了呢？

答案是：某鸟驿站大量铺开之后。

懂得心疼小哥的叔叔阿姨愿意自取，他们每退一步，快递公司就进一步。

来，看看现在的状况，小哥不送货上门后，小哥的工作有减轻吗？小哥的工资有变高吗？

完全没有。

不用送货上门了——公司不用招人了。小哥的工作量反而变多。

存放驿站 / 快递柜要收寄存费——小哥的快递收入被这些大公司吃掉。

你的善良，恶心自己，祸害小哥，肥了大公司。

（刘强东16年的预言，现在结果你们都看到了）

这里最后一次提醒大家：顺丰陆运的基础价格是 18 元，某通某达为 15 元，差价仅为 3 元。

即便以商家发货价来看，顺丰起售价也只要八块，只有某通某达用户发货价格的一半。

由此可见，价格根本不是不送货的理由——今天的不送货，就是你们惯的。

看看大家的善良都培养出了什么？

饿了么自己与骑手之间的矛盾，要甩给消费者。

卖家想免费刷好评，还要用员工绩效为理由，折腾消费者。

朋友们，听说过《石崇斩美人劝酒》的故事吗：

石崇每次宴请宾客时，都会让美人给客人倒酒。如果客人不喝完，就杀了美人。表面上看客人决定美人的生死，实则生杀大权掌握在石崇手里。

下次遇上这种事，你能不能大大方方回一句：

你的员工你自己照顾，关我屁事？

咱就按规矩办事，好吧？

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