苹果预热 iPhone 12/Pro 发布会：一点，点到为止。

苹果将在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，预计将带来 iPhone 12 系列新品，包括 iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 四款手机。而 iPhone 12 系列也是 iPhone 首次支持 5G。另外本次还将发布 HomePod mini。IT之家将带来iPhone 12发布会图文直播。

现在距离发布会越来越近，Apple官方微信号发文预热特别活动：一点，点到为止。

快了快了，今晚凌晨一点，来自Apple Park的Apple 特别活动将准点在线开播，还有中文字幕可以选择。

IT之家了解到，备受期待的 iPhone 12 系列将分阶段到货 , 6.1 英寸机型是 10 月 16 日周五订购，发货日期为 10 月 23 日。新款 5.4 英寸的 iPhone 12 mini 和 6.7 英寸的 iPhone 12 Pro Max 预计要到 11 月底才会上市。新款 iPhone 12 将采用更新的工业设计，侧面采用与 iPad Pro 类似的边框设计，支持 5G 网络，升级摄像头，两款 iPhone 12 Pro 机型还将配备 LiDAR 激光雷达。

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