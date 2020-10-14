一文看懂苹果 iPhone 12 / mini ：支持 5G，开创新境界

IT之家 10 月 14 日消息 苹果今天凌晨发布了全新的 iPhone 12 系列，售价 5499 元起，以下是苹果官方对于 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的解读。

Apple 今日发布了支持 5G 技术的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini，世界顶尖的智能手机由此迈入全新境界。全新设计的 iPhone 12 机型拥有宽大的超视网膜 XDR 全面屏，视觉体验更明亮、更引人入胜；全新的超瓷晶面板，使 iPhone 的耐用性有了巨大飞跃。Apple 设计的 A14 仿生，是 iPhone 迄今最快的芯片，也是 iPhone 12 各种精彩体验的动力之源，再搭配先进的双摄系统，带来意义重大的全新计算摄影功能，以及 iPhone 有史以来最出色的视频画质。iPhone 12 各款机型还加入了 MagSafe，搭配全新的磁吸式配件生态系统，提供高功率无线充电，与 iPhone 一贴即合。

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 有蓝色、绿色、黑色、白色和红色五种精美的铝金属外观可选。iPhone 12 将于 10 月 16 日 (星期五) 开始预购，10 月 23 日 (星期五) 开始发售。iPhone 12 mini 将于 11 月 6 日 (星期五) 开始预购，11 月 13 日 (星期五) 开始在店内有售。

“对 5G 的支持，象征 iPhone 迈入全新境界。我们很高兴 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 能为广大用户带来这些精彩的新功能。”Apple 全球市场营销高级副总裁 Greg Joswiak 表示。“我们再一次突破极限，带来惊人的计算摄影功能、超视网膜 XDR 显示屏，还打造了全新的超瓷晶面板，使 iPhone 的耐用性创下历来最大的飞跃。iPhone 12 和 iPhone 12 mini 这两款尺寸都很称手，在外形设计上也有了新的进化，既美观又耐用。这会让用户更容易选到与自己生活方式相称的理想 iPhone。”

iPhone 带来突破性的 5G 体验

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 经过精心设计，一流的软件和硬件配合得天衣无缝，为你带来能在全球各处畅享的先进 5G 体验。iPhone 的 5G 大提速，给用户更快的上传和下载速度，更流畅地在线观看高清视频，享受更灵敏的在线游戏体验，感受各种 app 中的实时交互，还能体验高清 FaceTime 视频通话等。用户由此将能够享受安全的高速连接，减少对公共无线局域网热点的需要。

iPhone 12 各款机型支持众多 5G 频段，可在全球提供广泛的 5G覆盖。iPhone 12 各款机型还拥有智能数据模式，可智能地判断何时需要 5G 速度，并实时平衡数据用量、速度和耗电量，帮助延长电池续航。

A14 仿生：顶尖的创新和性能

A14 仿生是智能手机首款采用 5 纳米制程的芯片，遥遥领先竞争对手。A14 仿生的速度和能效双双提升，拥有迄今最快的中央处理器和图形处理器，与竞争对手最快的智能手机相比，最高可超50%。不仅能实现主机级的游戏体验、强大的计算摄影功能等，电池续航也同样持久出色。A14 仿生挑战机器学习极限，配备 16 核神经网络引擎，性能提升高达 80%，每秒执行11 万亿次运算，因此即使面对运算需求极为苛刻的机器学习模型，也能发挥更出色的性能。

耐用的设计和引人入胜的显示屏

6.1 英寸 iPhone 12 和 5.4 英寸 iPhone 12 mini 在设计上焕然一新，兼具美观和耐用性2。iPhone 12 mini 是全球最小、最薄、最轻的 5G iPhone，经过重新打造，将 iPhone 12 的各种技术，尽数融入小巧机身之中，同时还拥有引人入胜的宽大全面屏。两款机型均采用新的直边设计，搭配航空级铝金属边框，结合超瓷晶面板，外形简约流畅。这种面板经过新的高温结晶工艺处理，将纳米级瓷晶体融入玻璃基质之中，这令其比玻璃更耐用，并将抗跌落能力提升至四倍。

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 的超视网膜 XDR 全面屏一直延伸至机身边缘，配备系统级色彩管理功能带来领先业界的的色彩精准度。两款机型都拥有 2,000,000:1 的对比度，能呈现真实深邃的黑色，播放高清视频可提供引人入胜的 HDR 观看体验，显示照片时细节表现也更丰富，峰值亮度更是提升接近至 iPhone 11 的两倍。

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 具有先进的 IP68 级防泼溅性能，在最深 6 米的水下停留时间最长可达 30 分钟，可抵御咖啡、汽水等常见液体的泼溅。

先进的全新双摄系统

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 在 A14 仿生和全新双摄系统的加持下，具备强大的计算摄影功能，带来与众不同的拍摄体验，自然直觉地拍出完美的照片和视频。这套先进的摄像头系统配备超广角摄像头，以及 ƒ/1.6 光圈的全新广角摄像头，是iPhone历来最快的相机，捕捉光源增加了 27%，让你在低光下也能拍出更精彩的照片和视频。iPhone 12 各款机型的将计算摄影功能提升到全新境界，原深感摄像头、广角和超广角摄像头均支持夜间模式以及更快的深度融合处理速度，各种环境下拍照效果都有提升。用户使用夜间模式在低光下拍照时，将获得更明亮的画面和更出色的对比度；而经过深度融合处理的照片，质感更加细腻，噪点也更少。智能 HDR 会利用机器学习技术，智能地调节照片的白平衡、对比度、质感和饱和度，让画面看上去格外自然。

iPhone 12 配备第一部可拍摄杜比视界 HDR 视频的 iPhone 摄像头系统，也是全球首款及唯一能提供全程杜比视界体验的设备，让用户可以以原生方式在 iPhone 上轻松拍摄、剪辑和分享电影感十足的视频。拍摄视频时，杜比视界调色还可实时进行处理；后期剪辑时，无论在照片 app 还是 iMovie 剪辑中，还可一直保持调色效果。iPhone 12 领先业界的超视网膜 XDR 显示屏，也让视频播放效果更加真实。现在，两款机型都进一步加强了影院级视频防抖功能，支持杜比视界的自拍视频也更加生动；而在低光环境下使用三脚架拍摄夜间模式延时视频时，可进行更长时间的曝光，拍出来的视频更清晰，光迹更明亮，画面效果也更流畅。

创新的 MagSafe 磁吸配件全新登场

MagSafe 技术让无线充电的体验更出色、效率更高，还带来一套轻松贴合的磁吸配件生态系统，与 iPhone 12 各款机型相得益彰。MagSafe为iPhone带来独特体验，在无线充电线圈周围布设的磁吸阵列，专为快速对齐进行了优化，每次使用都能与iPhone一贴即合。MagSafe 能有效提供最高可达 15W的充电功率，同时还兼容现有支持 Qi 标准的设备。提供的充电方案包括 MagSafe 充电器、适用于 iPhone 和 Apple Watch 的 MagSafe 双项充电器，以及能轻松贴合到 iPhone 背面的硅胶、皮革、透明材质的新款保护壳，还有一款皮革卡包。第三方厂商也将为用户提供各种新颖的 MagSafe 磁吸配件。

搭载 iOS 14

iOS 14 重塑 iPhone 体验，让用户可以通过多种全新方式来自定义主屏幕。重新设计的精美小组件可及时呈现相关信息，让用户一目了然，并能够以不同的尺寸固定在主屏幕的任意页面上。App 资源库是一个新空间，可自动将用户的所有 app 整理到一个简单的、易于浏览的视图中。此外，iOS 14 还带来了更多新功能：轻 App 为用户提供了发现和使用 app 的新方式；信息 app 也迎来重大更新，能帮助用户保持联络；地图 app 提供了更加环保的城市出行方式；增强的隐私功能则赋予了用户更高的透明度和控制权7。

IT之家了解到，iPhone 12 和 iPhone 12 mini 将提供 64GB、128GB 和 256GB 机型，并有蓝色、绿色、黑色、白色和红色外观可选，起售价分别为 RMB 6,299 和 RMB 5,499。

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