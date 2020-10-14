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苹果 iPhone 12 mini 只支持单 SIM 卡

2020/10/14 4:29:53 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家10月14日消息 苹果在北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点举行新品发布会，带来了 iPhone 12 系列新品。现在苹果正式宣布iPhone 12手机，确认支持5G网络技术，这也是苹果首款iPhone 5G手机。支持白色、黑色、蓝色、绿色和红色。

同时，苹果正式发布了2020年的旗舰iPhone——iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max，其特点是支持5G和全新的直面边框设计，让人回想起iPhone 4手机。这也是苹果自2017年推出iPhone X的全面屏设计以来，首次对全面屏智能手机进行重大重新设计

另外，苹果发布的iPhone 12 mini搭载了5.4英寸屏幕，iPhone 12 mini 是全球最小、最薄、最轻的 5G iPhone，经过重新打造，将 iPhone 12 的各种技术，尽数融入小巧机身之中，同时还拥有引人入胜的宽大全面屏。

不过IT之家获悉，苹果官网显示，iPhone 12 mini 只支持单卡，而iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max均支持双卡。

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关键词：苹果发布会iPhone 12 mini

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