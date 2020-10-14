苹果官方解读 HomePod mini：强大的智能扬声器，音质令人惊艳

IT之家10月14日消息 今日凌晨，苹果正式发布了 HomePod mini，售价 749 元。

HomePod mini 由 S5 处理器提供动力，该处理器也用于 Apple Watch S5 和 Apple Watch SE。IT之家了解到，HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来 360 度音频体验。

现在官方的详细解读也来了，一起来看一下吧。

Apple 今日推出了 HomePod mini。这位 HomePod 家族的新成员带来了令人惊叹的音质；能召唤事事胜任的智能助理 Siri；还能帮你管理智能家居，让你轻松享受舒适和便捷。HomePod mini 高度不到 9 厘米，却满载创新科技和先进软件，能支持计算音频技术，无论放在哪里，音质都同样震撼人心。HomePod mini 将提供白色和深空灰色外观，售价仅为 RMB 749。

“HomePod mini 能满足用户对智能扬声器的各种需求。播放音乐时，它有令人惊艳的音质；还能为每个家庭成员提供个性化体验，是个世界级的智能助理。另外，与其他 Apple 产品一样，隐私保护和安全已经深植于设计理念。” Apple 全球产品市场营销副总裁 Bob Borchers 表示，“对于使用 Apple 设备的用户来说，HomePod mini 是一款卓越的智能扬声器。它能与 iPhone 轻松接力播放音乐，还能接听电话，提供个性化聆听建议，以及播放 Mac 上的音乐等。它身材小巧玲珑，却装满 Apple 的众多创新科技，而且价格也很实惠。”

▲ HomePod mini 能召唤 智能助理 Siri ，为每位家庭成员提供个性化的使用体验。

HomePod mini 经过精心设计，除了能播放 Apple Music、播客等音频内容外，在不同房间放置多个 HomePod mini 扬声器，它们会互相配合，同步在线发声。在同一个房间放置两个 HomePod mini 扬声器，即可组建一个音场宽阔的立体声组合，饱满丰富的音效立刻充盈整个房间。

▲ HomePod mini 顶部配有触控板，能让用户播放、暂停、跳过歌曲，还能调整音量或与 Siri 对话。

令人惊艳的音质

HomePod mini 的音色极为丰富细腻，配合计算音频技术的运用，表现令人赞叹。HomePod mini 中的 Apple S5 芯片与先进的软件默契协作，分析音乐的独有特性，运用复杂的调音模型优化音量，调整动态范围，并实时控制驱动单元和无源辐射器的活动，因而能让如此小巧的设计奏响震撼的音效。Apple 精心打造的全频驱动单元，由钕磁体和一对振动抵消无源辐射器驱动，可呈现深沉浑厚的低音和清脆纯净的高音。

HomePod mini 与 HomePod 采用同样的声学原理，打造出众音质。HomePod mini 拥有 Apple 设计的声波导，可将声音流向下引导至扬声器底部并向外导出，带来令人沉浸的 360 度音频体验。不论用户将它放置在房间哪个角落，听到的音效都始终如一。三麦克风阵列随时听候 “嘿 Siri”指令，第四个内向式麦克风有助于将扬声器发出的声音分离出来，从而提升播放音乐时的语音检测功能。

▲ HomePod mini 配备包括 Apple S5 芯片的定制硬件，以及先进的软件，利用计算音频技术打造震撼人心的音效。

强大的智能助理

得益于智能的 Siri，HomePod mini 能为 iPhone 用户打造深度整合的个性化体验。Siri 可识别说话者，并能根据他们的喜好推荐音乐和播客，还能响应他们的个人请求，比如访问信息、提醒事项、备忘录和日历上的约会，以及接打电话等 1。Siri 还能为用户提供个性化更新，帮他们快速预览当天各项信息。用户只需询问 Siri “今天有什么更新”，即可听到最新资讯、天气、交通、提醒事项和日历上的约会。

▲ HomePod mini 拥有事事胜任的智能助理 Siri。

HomePod mini 能轻松与各种 Apple 设备合拍。它能帮你快速接起电话，听 Mac 上的音乐，给你更棒的视听体验。在 iPhone 上听音乐时，用户只需将 iPhone 靠近 HomePod mini，就能让 HomePod mini 无缝接力播放音乐，一个节拍都不会错过。今年晚些时候，这种体验还会更进一步，当音频从一个设备转移到另一个设备时，用户能体验到视觉、听觉和触觉反馈等效果 2。此外，将 iPhone 靠近 HomePod mini 时，会自动显示个性化的聆听建议，无需解锁 iPhone 即可进行操作 2。

▲ HomePod mini 能与 Apple 设备配合，让用户无缝接力播放音乐，或者在 iPhone 上自动接收个性化聆听建议。

智能家居控制和全新的广播功能

有了 HomePod mini，控制智能家居配件比以往更简单，只需使用简洁的语音指令，就能让 Siri 帮你关灯、调节温度、关上门锁或设置场景。HomePod mini 是出色的居家枢纽，无论你在家或外出，都能访问智能家居配件。

全新的广播功能让家庭成员能在家里又快又方便地联络彼此。家庭成员能通过广播功能把想说的话从一个 HomePod 传到其它 HomePod，无论将 HomePod 放在另一个房间、某个特定区域，还是分布于家中多个房间，接收指令的 HomePod 扬声器都能自动传递他们的话。广播功能也适用于 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载。因此，无论家庭成员在院子里还是在回家途中，都能接收与发送广播消息。

▲ 广播功能是向家庭成员传话的快捷途径，想说的话可从一个 HomePod 传到另一个 HomePod，还可通过 iPhone、iPad、Apple Watch、AirPods 和 CarPlay 车载传送。

设计充分考虑隐私和安全

安全和隐私是 Apple 设计硬件、软件和服务的基础。HomePod mini 只会在设备本身识别 “嘿 Siri”指令，或者用户触摸激活 Siri 时，才会向 Apple 服务器发送信息。这些请求不会与用户的 Apple ID 关联，用户的个人信息也不会出售给广告商或其他组织。HomePod mini 可与 iPhone 配合，在设备端完成听信息或备忘录的请求，一点信息都不会透露给 Apple。

其他功能

Siri 快捷指令可在 iPhone 和 iPad 创建，并在 HomePod mini 上使用。这样一来，用户就能在 HomePod mini 上吩咐 Siri 煮咖啡、控制扫地机器人、将牛奶加入购物单等。

环境音效包括下雨、壁炉、溪流等有助于集中精力、放松身心和安然入睡的背景音效。Siri 能设置睡眠定时器，让音效自动停止播放。

查找功能可通过发出声音来查明位置，帮你找到不知放在哪里的 iPhone、iPad、iPod touch、Mac 或 Apple Watch。

网络搜索结果可从 HomePod mini 直接发送至用户的 iPhone，以便查看。

音乐闹钟让用户在来自 Apple Music 的挚爱歌曲、歌单或广播电台的声音中醒来。

HomePod mini 与环境

HomePod mini 在设计时就秉承环保理念，帮助 Apple 达成至 2030 年整体业务气候影响净零的计划，该计划涵盖生产供应链和所有产品的生命周期。HomePod mini 采用了 99% 再生稀土元素，扬声器驱动单元中的钕磁体采用了 100% 再生稀土元素。无缝式网眼织物由 90% 以上的再生塑料制成，而包装中采用的木纤维全部来自负责任管理的森林或再生来源。HomePod mini 还不含汞、溴化阻燃剂 (BFR)、聚氯乙烯 (PVC) 和铍。

HomePod mini 采用了能效出众的部件和软件，闲置时可以智能地节省电量。比如，借助优化的电源管理功能和高效的供电系统，HomePod mini 可在低功耗模式下保持效率，这也是它惯常的运作模式。因而，HomePod mini 从开箱起能效表现就非常出色。HomePod mini 的能耗比 ENERGY STAR 能源之星的严格标准还低 75% 之多。