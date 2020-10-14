美版竟和国行长得不一样，你不知道的苹果 iPhone 12 细节

伙计们！iPhone 12 终于来啦！大家有没有像我一样熬夜盯完整场发布会呢？

就算你们熬夜盯完了整场发布会，我打包票，关于 iPhone 12 的这些小细节你也一定还不清楚。

别着急，下面就让我来给大家盘点一下！

就从这一点开始吧，你知道吗？国行版本的 iPhone 12 系列，跟美版长得不一样！

1、国行版本不支持毫米波天线

仔细看官网图，有没有发现产品设计上一些小细节的不同~~

这是美版的~

这是国行的！

emmm，少了一些小细节呢！粗略估计很可能就是毫米波天线了，查一下具体参数，果然国行版本支持的频段少了一行。

美版支持的频率多出了两个毫米波主要频段，是不是瞬间有一种嗖得斯内的赶脚了。

2、iPhone 12 全系支持北斗导航

作为全球导航卫星系统的成员之一，中国北斗卫星系统在近几年广受认可。在三星、华为、小米、OPPO、vivo 等主流品牌陆续接入北斗导航后，苹果终于不再无动于衷，本次全系支持北斗导航，这也是苹果首次支持北斗导航，关注的小伙伴不要再继续追问啦！

3、iPhone 12 mini 不支持双卡

发布会上没提，你一定以为 iPhone 12 mini 也是支持双卡的吧，可惜，这次大家要失望了！从官网给出的参数来看，这次 iPhone 12 mini 只支持单卡哦。

4、IP68 4 米 30 分钟变为 6 米 30 分钟

虽然会上提到了 iPhone 12 全系支持 IP68 防水等级，但实际上这次的 IP68 和之前可是有些差别的哦~ iPhone 12 系列的 IP68 支持手机在 6 米深的水下最长停留 30 分钟，而同为 IP68 防水等级，iPhone 11 系列则只能在 4 米深的水下停留 30 分钟，这或许是变相告诉我们，工艺进步了？

5、视频播放时间 iPhone 12 Pro 比 iPhone 11 Pro 少了 1 小时

苹果一如既往的不会在发布会中提示大家手机的电池容量，不过从各机型对比数据中，我们可以看到，iPhone 12 Pro 的续航时间相比 iPhone 11 Pro 还是有些缩水的，至少视频播放时间少了 1 小时。

6、iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 屏幕峰值亮度不一样

这次 iPhone 12 全系标配定制版 OLED 屏幕，但规格可能不完全一样哦，iPhone 12 的典型亮度是 625nit，而 iPhone 12 Pro 则是 800nit，如果屏幕规格相同，那只能理解为续航管控了，具体区别还有待后续体验发掘，大家敬请期待。

7、iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 输出杜比视界录像帧数不一样

看到这里是不是很奇怪？iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 都能够输出杜比视界影片，但为啥帧数却不一样呢？毕竟 iPhone 12 也能输出 60fps 的普通录像，emmm，这是个值得思考的问题。

8、iPhone 12 系列各版本充电速度都是 30 分钟充至 50%

尽管苹果没提，但大家应该也清楚，不同版本的 iPhone 12，电池容量一定是不同的，但奇怪的是各版本的充电速度都是 30 分钟最高可充至 50%，可能是各版本电池容量相差不大？至于为什么，就交给大家猜想吧~

以上就是我汇总出的，关于 iPhone 12 系列新机的一些小细节了，有些很实用，有些很有趣，不管怎样，希望这篇文章能够让你对新机有更深的了解。