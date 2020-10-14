有何不同？苹果 iPhone 12/mini/Pro/Pro Max 全系规格对比

IT之家 10 月 14 日消息 北京时间今日凌晨，苹果通过线上方式推出 iPhone 12 系列新机，包括 iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 四款手机，售价 5499 元起，让苹果的忠实用户在购买新手机时有了比以往更多的选择。

IT之家了解到，今天发布所有新机都有一些关键的共同特点，包括 5G 连接、新的磁性 MagSafe 连接器、OLED 显示屏和 A14 芯片 , 还都采用了新的 iPad Pro 风格的设计，但它们之间也有不同。

屏幕和机身：

iPhone 12 全系采用超视网膜 XDR 显示屏，支持 HDR 显示、原彩显示、广色域 (P3)、2000000:1 对比度 (典型)、1200 尼特最大亮度 (HDR)、采用防油渍防指纹涂层。

iPhone 12 mini 采用 5.4 英寸 (对角线) OLED 全面屏，2340 x 1080 像素分辨率，476 ppi；iPhone 12 采用 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi。

iPhone 12 Pro 采用 6.1 英寸 (对角线) OLED 全面屏，2532 x 1170 像素分辨率，460 ppi；iPhone 12 Pro Max 采用 6.7 英寸 (对角线) OLED 全面屏，2778 x 1284 像素分辨率，458 ppi。

iPhone 12 mini、12均采用超瓷晶面板、玻璃背板搭配铝金属边框，提供黑色、白色、红色、绿色、蓝色五种配色。Pro、Pro Max则采用超瓷晶面板、亚光质感玻璃背板搭配不锈钢边框，提供银色、石墨色、金色、海蓝色四种配色，全系支持IP68防尘防水。

处理器和存储：

iPhone 12 全系采用 A14 处理器，存储方面，iPhone 12 mini、12 提供 64/128/256GB 版本，Pro、Pro Max 则提供 128/256/512GB 版本，内存容量待挖掘。

摄像头：

iPhone 12 和 iPhone 12 mini 采用双摄系统：1200 万像素超广角及广角。拍照支持 2x 光学变焦 (缩小)、5x 数码变焦、OIS 光学防抖 (广角)、人像模式、人像光效、全景模式、夜间模式、深度融合技术、镜头畸变校正 (超广角)等。视频支持杜比视界 HDR 30fps、4K 24/30/60fps。

iPhone Pro、Pro Max 后置三摄系统：超广角、广角和长焦。Pro 拍照支持 4 倍光学变焦、10 倍数码变焦，Pro Max 支持 5 倍光学变焦、 12 倍数码变焦，均支持夜间模式人像，Pro Max 还支持传感器位移式光学图像防抖功能。视频支持杜比视界 HDR 视频拍摄，最高可达 60 fps；4K 视频拍摄最高支持 60 fps。

全系搭载 1200 万像素前置摄像头，ƒ/2.2 光圈，支持人像模式，杜比视界 HDR 视频拍摄，最高可达 30 fps，4K 视频拍摄最高可达 60 fps。

续航充电：

iPhone 12 全系支持 20W 有线快充，30 分钟最多可充至 50% 电量，但需要单独购买 20W 充电器。全系支持 Qi 无线充电、MagSafe 磁吸无线充电，最大功率分别为 7.5W、15W。

续航方面，iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max 本地视频播放最长 15/17/17/20 小时，流媒体视频播放最长 10/11/11/12 小时，音频播放最长 50/65/65/80 小时。

网络：

全系标配 5G，国行支持 5G NR 6GHz 以下频段，频段包括 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79，不支持 5G 毫米波。

全系支持千兆 LTE，具备 4x4 MIMO 和 LAA 技术；802.11ax 无线局域网，具备 2x2 MIMO 技术；蓝牙 5.0 无线技术；可用于空间感知的超宽频芯片；支持读卡器模式的 NFC。

另外，iPhone 12 mini 仅支持单卡，其它机型支持双卡。

定位：

全系支持 GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 及北斗。

售价：

iPhone 12 mini：64GB版售价 5499 元，128GB版售价5999元，256GB版售价6799元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。 iPhone 12：64GB版售价 6299 元，128GB版售价6799元，256GB版售价7599元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。

iPhone 12 Pro：128GB版售价 8499 元，256GB版售价9299元，512GB版售价11099元。10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日发售。 iPhone 12 Pro Max：128GB版售价 9299 元，256GB版售价10099元，512GB版售价11899元。11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

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