微软 Edge 浏览器开发版 87.0.664.8：新增比价等功能

IT之家10月16日消息 微软昨日向 Dev 通道推出了 Edge 浏览器开发版的 87.0.664.8 版本，这是 v87 主版本的最后一个版本。意即从下周开始将推出 v88 版本的 Edge 开发版。

该版本除了 bug 修复外还重做了收藏夹菜单，引入了新的电商比价功能以及 PDF 的数据恢复等特性。

以下是新功能的完整列表：

现在将 “收藏夹”菜单更改为可固定的窗格，该窗格在单个垂直列表中列出了所有收藏夹，而不是多个弹出菜单。 添加了比价功能。 为 PDF 添加了数据恢复功能，以便在发生崩溃时不会丢失所编辑的内容或注释。 改进了对 AV1 编码视频的支持。（请注意，仍然需要从此处安装 Windows 扩展。） 添加了键盘快捷键以打开和关闭集锦。 如果尚未打开 “同步”，则向 “个人资料”弹出按钮添加了一个按钮以打开 “同步”。 添加了用于控制是否显示用于在网页上显示密码的按钮的设置，以及 “启用密码显示”的管理策略。请注意，仍然需要更新文档和管理模板。 为 “地址栏编辑已启用”添加了管理策略，但仍然需要更新文档和管理模板。 为 “启用 Web 捕获”添加了管理策略。请注意，仍然需要更新文档和管理模板。 为工作和学校用户合并了新闻和 Office 新选项卡页。请注意，仍然可以通过管理策略为用户设置仅 Office 的新选项卡页。 更广泛地推出预渲染的新标签页。 弃用新选项卡 Feed 类型的管理策略。

当然，该版本同样修复了部分程序 bug 和已知问题。以下是为提高可靠性而修复的问题：

修复了导航到某些网站会使浏览器崩溃的问题。 修复了 “朗读”有时会使浏览器崩溃的问题。 修复了 PDF 上的 “朗读”有时会使选项卡崩溃的问题。请注意，仍有一个已知的 “大声朗读”挂起，如果挂起时间过长，可能会导致该标签最终崩溃。 修复了同步集合时崩溃的问题。 修复了将项目拖到 “收藏夹”有时会使 “收藏夹”窗格崩溃的问题。 修复了播放某些视频时崩溃的问题。 修复了某些视频无法播放的问题。

以下是更改行为的修复程序：

修复了更新 Edge 导致当前会话关闭而不是还原（如果设置为还原）的问题。 修复了更新后用户退出 Edge 的问题。 修复了始终在 Edge 中打开下载的 PDF 而不是在默认 PDF 查看器中打开的问题。 修复了收藏夹列表有时无法打开的问题。 修复了一些网站权限无法从 “设置”中删除的问题。 修复了无法从沉浸式阅读器中将项目添加到集合中的问题。 修复了 Edge 在全屏状态下断开监视器有时会导致 Edge 在其余监视器上不再可见的问题。 修复了 “密码监视器”有时会在警报弹出窗口中报告与 “设置”中报告的数字不同的问题。 修复了固定在 “开始”菜单上的网站有时不显示网站名称的问题。 修复了任务栏快捷方式有时看起来像素化或粗糙的问题。 修复了启用 Tracking Prevention 时 Amazon Assistant 无法工作的问题。 修复了有时无法使用 “全部打开”的问题。 修复了某些网页表单在不期望的情况下会自动填充的问题。 修复了有时将网页上的非密码表单检测为密码的问题。 解决了 Web Capture 预览有时与所选区域不匹配或显示所选区域超出窗口的问题。

最后，这是部分已知的问题：

使用某些广告屏蔽扩展程序的用户可能会在 YouTube 上遇到播放错误。解决方法是，暂时禁用扩展程序应允许继续播放。有关更多详细信息。 一些用户仍然遇到一个问题，即所有选项卡和扩展名都立即崩溃，并显示 STATUS_INVALID_IMAGE_HASH 错误。导致此错误的最常见原因是赛门铁克等供应商提供的过时的安全性或防病毒软件，在这种情况下，更新该软件将对其进行修复。 安装了相关扩展程序的 Kaspersky Internet Suite 用户有时可能会看到 Gmail 等网页无法加载。该失败是由于主要的卡巴斯基软件已过期，因此可以通过确保安装了最新版本来解决。 在我们对该区域进行一些先前的修复后，一些用户发现收藏夹被复制了。触发此问题的最常见方式是安装 Edge 的稳定通道，然后使用之前已经登录 Edge 的帐户登录。现在可以使用重复数据删除器工具来解决此问题。但是，我们还发现在多台计算机上运行重复数据删除器之前，任何一台计算机都有机会完全同步其更改，因此会发生复制，因此，在等待一些我们已完成的修复工作中，请确保离开两次运行重复数据删除器之间有大量时间。 在对其进行初步修复之后，一些用户仍然遇到 Edge 窗口变黑的情况。打开浏览器任务管理器（键盘快捷键为 shift + esc）并杀死 GPU 进程通常可以解决该问题。请注意，这似乎只影响使用某些硬件的用户，最容易通过调整 Edge 窗口的大小来触发。对于具有独立 GPU 的用户，更新图形驱动程序可能会有所帮助。 在使用触控板手势或触摸屏滚动时，一些用户看到 “摇摆”行为，其中在一个维度上滚动还会导致页面在另一个维度上来回滚动。请注意，这只会影响某些网站，并且在某些设备上似乎更糟。这很可能与我们正在进行的工作使滚动回到与 Edge Legacy 的行为同等有关，因此，如果这种行为是不受欢迎的，则可以通过禁用 edge：// flags /#edge-experimental-scrolling 标志来暂时将其关闭。 存在一些问题，使用多个音频输出设备的用户有时无法从 Edge 获得任何声音。在一种情况下，Edge 在 Windows Volume Mixer 中变为静音，并且取消静音可以对其进行修复。另一方面，重新启动浏览器可以修复它。

IT之家知悉，该版本与往常一样，用户可以通过打开 Edge设置 ->关于微软 Edge 手动进行更新，同时它也支持在后台自动更新。