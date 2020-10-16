曝三星将在 1 月初推出 Galaxy S21 系列

IT之家10月16日消息 外媒 SamMobile 今日报道称，多个媒体报道称三星提前量产和推出其下一代旗舰 Galaxy S 系列。外媒向一个亚洲的消息来源求助，对方证实三星确实将在 2021 年 1 月初推出 Galaxy S21 系列机型。

报道称，三星这么做的可能有很多，例如先行抢占华为的高端市场（非大陆市场），或者考虑到 Galaxy S20 和 Galaxy Z Flip 的发布时间太紧，因此三星可能考虑在 S 系列与折叠系列之间加一段时间间隔。

根据 SamMobile 消息来源，除非有任何不可干预的意外，否则三星下一代旗舰机型将定于明年 1 月初召开 Galaxy S21 系列的全球发布会，在 2021 年 1 月底或 2 月初上市，不排除继续线上召开发布会的可能。

IT之家了解到，三星此前一概惯例是在 2 月或 3 月发布年度旗舰 Galaxy S 系列机型。

此外，韩国媒体 MTN 今日援引与三星及其供应商关系密切的消息人士的话称，由于今年 Galaxy S20 系列的需求仍然相对较低，这家电子巨头正在加快其后续产品线的推出步伐。

今日， 一款型号为 SM-G9910 的三星 5G 数字移动电话机已通过 3C 认证，将配备 25W 充电器，额定电池容量 3880mAh，按型号推测应为 Galaxy S21 基础版。

据目前已有爆料信息，三星 Galaxy S21 项目的开发代号为 'pallet'。它共有 O1，T2 和 P3 三种尺寸，预计对应基础版，Plus 版和 Ultra 版，并将提供四种配色，有望首次引入 S pen 手写笔，将于年底或明年年初正式发布。

《韩媒：三星电子提前量产 Galaxy S21，抢占华为市场空缺》