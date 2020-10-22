曝苹果严打线下 iPhone 12/Pro 货源流向电商转卖，违者罚款达 40 万元 / 台

IT之家10月22日消息 苹果 10 月 14 日正式发布了 iPhone 12 系列新品，其中，iPhone 12、iPhone 12 Pro 于 10 月 16 日晚 8 点开始预购，10 月 23 日在天猫等平台首发；IT之家获悉，iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max 则于 11 月 6 日晚 9 点开始预购，11 月 13 日发售。

据微博博主@测评小铺 的消息，苹果开始针对iPhone 12系列、iPad Air 4新品采取管控串货措施，iPhone 12手机零售渠道提前激活罚款20万元/台，线下渠道商品转卖到电商渠道，罚款20万元/台或者是40万元/台。

下面是说明上的内容：

针对今年上市的iPhone12、iPhone 12 Pro、iPad Air 4、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro max等新品，请务必遵循以下规则:

一、承诺所有采购的机器不会流向拼多多、天猫、淘宝、唯品会、京东、苏宁等线上渠道及海外市场(不限于直接或间接供货)，如若违反，需按照40万元/台进行罚款。

二、承诺所有采购的机器流向非苹果授权实体店时，要求机器销售时必须现场激活，防止有人拿走机器返回线上销售，如若违反，需按照40万元/台进行罚款。

三、我司在销售以上新品的同时，将收取每位客户保证金5万元。转入保证金即视为同意以上条款。自首发日起15天内未发现异常，我司会将保证金原路退回。

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