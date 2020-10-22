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苹果 iPhone 12 渠道价意外微涨，iPhone 12 Pro 最高溢价 3000 元

IT之家 2020/10/22 15:44:40 责编：懒猫
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IT之家10月22日消息 据《科创板日报》报道，iPhone 新品连续多年破发的情况下，iPhone 12 系列意外微涨。

报道指出，iPhone 12 整体溢价 200 元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro 涨幅在 1000-3000 元，蓝色同样最为畅销，512G 版本报价 14000 元，高出官方价近 3000 元。不过，相关人员表示，现在为 “一小时一个价”，波动频繁。

而苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元，将于明日（10 月 23 日）正式发售。

  • iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

  • iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

另据界面新闻 10 月中旬报道，从多位黄牛处了解，iPhone 12 Pro 加价一千是今年的普遍水平，根据颜色及内存，iPhone 12 加价或在 500 元至 1000 元，也可能更低。根据黄牛的说法，今年 iPhone 12 蓝色最贵最火爆。不过具体情况还要依靠实时行情，以及货源多少而定。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片。

其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。

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