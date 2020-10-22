苹果 iPhone 12 渠道价意外微涨，iPhone 12 Pro 最高溢价 3000 元

IT之家10月22日消息 据《科创板日报》报道，iPhone 新品连续多年破发的情况下，iPhone 12 系列意外微涨。

报道指出，iPhone 12 整体溢价 200 元左右，白色、蓝色最受欢迎，iPhone 12 Pro 涨幅在 1000-3000 元，蓝色同样最为畅销，512G 版本报价 14000 元，高出官方价近 3000 元。不过，相关人员表示，现在为 “一小时一个价”，波动频繁。

而苹果 iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 的发售价最低 6299 元，最高为 11099 元，将于明日（10 月 23 日）正式发售。

iPhone 12：64GB 版售价 6299 元，128GB 版售价 6799 元，256GB 版售价 7599 元。

iPhone 12 Pro：128GB 版售价 8499 元，256GB 版售价 9299 元，512GB 版售价 11099 元。

另据界面新闻 10 月中旬报道，从多位黄牛处了解，iPhone 12 Pro 加价一千是今年的普遍水平，根据颜色及内存，iPhone 12 加价或在 500 元至 1000 元，也可能更低。根据黄牛的说法，今年 iPhone 12 蓝色最贵最火爆。不过具体情况还要依靠实时行情，以及货源多少而定。

IT之家了解到，iPhone 12 与 iPhone 12 Pro 均采用 6.1 英寸超视网膜 XDR 显示屏，搭载 A14 仿生芯片。

其中，iPhone 12 采用航空级铝金属边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 30 fps，拥有 2 倍光学变焦范围。iPhone 12 Pro 则采用手术级不锈钢边框，杜比视界 HDR 视频拍摄最高可达 60 fps，拥有 4 倍光学变焦范围。

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