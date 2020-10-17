三星 Galaxy S21+、Ultra 通过 3C 认证：全系标配 25W 充电器

IT之家10月17日消息 本周早些时候，一款型号为 SM-G9910 的三星 5G 数字移动电话机通过了国家 3C 认证，配备 25W 充电器。随后，型号为 SM-G9960 和 SM-G9980 的三星机型相继通过国家 3C 认证，按照三星一概惯例推测即为 Galaxy S21+ 5G 和 Galaxy S21 Ultra 5G 手机，全系均标配 25W 充电适配器 EP-TA800 。

值得一提的是，昨日多家韩国媒体报道称三星电子提前量产 Galaxy S21，以抢占华为受禁令而空出来的市场份额。而三星今年的入网认证确实较之前更早，也侧面证实了三星将提前发布 / 推出下一代 Galaxy S 系列手机的消息。

IT之家了解到，EP-TA800 为三星首款 USB-C 充电器，首发于三星 Galaxy S10 5G，支持最高 11.0VDC 2.25A 25W 快充。

▲ 图源三星

按照惯例，三星将会在欧美和亚洲推出两种芯片的 Galaxy S 系列旗舰手机，不出意外的话三星 Galaxy S21 也是全球首发骁龙 875 的机型（据数码博主 @数码闲聊站 爆料国内首发是小米）。

根据此前爆料信息，三星 Galaxy S21 全系将配备标配 25W 充电头，基础版采用 4000mAh 电池，三星 Galaxy S21+4800mAh 电池，三星 Galaxy S21 Ultra 采用 5000mAh 电池（标准值），首次引入 S pen 手写笔，依旧是打孔屏，预计在明年 1 月初发布，半个月至一个月后正式发售。

按照在 Galaxy S20 系列基础上升级的情况推测，S21 系列 RAM 不应低于 12GB，内部存储容量不小于 128GB，顶配版屏幕不应弱于 1440p 的分辨率和 120Hz 刷新率。

部分无法查证的爆料：150MP 后置主摄、64MP 长焦镜头、16MP 超广角镜头、12MP 广角镜头、3D ToF 摄像头。

此外，三星 Galaxy S21 是大部分媒体和爆料者较认可的一种称呼，三星官方从未公布正式命名，不排除定名 Galaxy S30 的可能。