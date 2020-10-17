Windows 10 的新游戏任务管理器现已推出

IT之家10月17日消息 微软一直在开发一种新的现代化的任务管理器，它可以帮助用户查看有关系统性能和 GPU 的统计信息，而不会离开游戏或导致游戏崩溃的情况。

据外媒 Windowslatest 报道，目前新的现代 Windows 10 任务管理器已经内置在 Xbox Game Bar 中，允许用户监视在 PC 上运行的应用程序，服务和进程等。

▲ 图源 Windowslatest，下同

这款现代化的任务管理器被称为 “资源监视器”，它是上个月内部预览更新的一部分。直到现在，非内部人员可以在从 Microsoft Store 中更新 Xbox Game Bar 获得该功能。

值得一提的是，此更新仅适用于 Windows 10 Production 通道（例如 2004 版，1909 版或 1903 版）中的用户，它似乎是逐步分批推出的，并非所有人都收到此更新，但很可能在 11 月推出。

如下图所示，Windows 10 的现代资源监视工具是 Xbox Game Bar 的新 Widgets 菜单和 store 的一部分，可以帮你列出在后台运行的进程（程序实例）及其系统资源使用情况，用户可以自行“×”掉无关紧要的程序。

它可以帮助用户监视可能在后台运行并影响游戏性能的资源密集型软件。

IT之家了解到，用户可以通过 Win + G 唤出 Xbox Game Bar ，请自行查看。