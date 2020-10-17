马斯克：SpaceX 有望在四年内向火星发起首次无人飞行任务

IT之家10月17日消息 SpaceX 创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）当地时间周五（16 日）在国际火星协会大会上表示，SpaceX 有望在四年内向火星发起首次无人飞行任务。马斯克称，SpaceX 最快将于 2023 年准备好，正好赶上 2024 年的发射窗口。

▲ 图源 SpaceX

此外，马斯克称成立 SpaceX 的目的是在火星上建造一座城市，而星际飞船是 SpaceX 为此选择的运载工具。在大会上，马斯克分享了星际飞船的试飞时间表、飞行器的设计过程和目标，以及 SpaceX 可能在何时交付一个星际飞船 NASA 月球登陆器原型的重要细节。

IT之家了解到，美国、中国和阿联酋都在今年 7 月执行了火星发射任务。下一个火星发射窗口期将在 2022 年和 2024 年到来，因此马斯克提到了 2024 年火星的发射机会。

据官方称，该任务将使用 SpaceX Starship 运载工具向火星发射，这是一种可重复使用的火箭和航天器组合，该航天器目前正在南德克萨斯州开发中心中建设。

此外，SpaceX 还计划从 2022 年开始使用星际飞船执行登月任务，以及进行绕地球进行点对点航行。