苹果可折叠 iPhone 专利：Z Flip 式对折设计

IT之家10月17日消息 随着微软、三星、华为、小米等也研究和推出自己可折叠机型，苹果也在开发自己的折叠式 iPhone 。现在，外媒 Windowsunited 发现了一项专利，其中描述了苹果可折叠设备的不同类型。

IT之家了解到，该专利于 2020 年 6 月 18 日提交，2020 年 8 月 10 日公布。

苹果在描述中写道：可以提供包含多个部分的电子设备。外壳部分可以使用铰链联接在一起。

铰链包括基于三杆连杆的铰链、基于四杆连杆的铰链、具有开槽构件的铰链，由柔性支撑结构形成的铰链以及基于柔性壳体结构的铰链。

▲ 图源专利文件，下同

柔性显示屏可以与铰链重叠安装到壳体部分；当设备中的壳体部分相对于彼此旋转时，柔性显示屏可以弯曲。

铰链被配置为允许将柔性显示屏以从前到前的方式或显示屏背对背的方式放置，在该配置中，显示器的有源侧面向自身。接合结构可用于帮助壳体抓握外部物体并将壳体部分保持在一起。

外壳部分可以通过铰链彼此连接。由柔性支撑结构形成的铰链以及基于柔性壳体结构的铰链。柔性显示屏可以安装在与铰链重叠的外壳部件上。

如果外壳部件在设备中相对于彼此旋转，则柔性显示器会弯曲。铰链可被配置为允许柔性显示器以从前到前的配置，且显示器的活动侧朝向自身。

卡扣结构可用于协助外壳抓紧外部物体并将外壳部件固定在一起。铰链部分装有旋转结构，可以将柔性显示器固定在所需位置。

IT之家了解到，苹果拥有大量专利储备，因此该设计可能并不意味着一定会量产。