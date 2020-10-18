借助微软 xCloud，在冰箱上也能玩《毁灭战士》

IT之家 10 月 18 日消息 有人已经成功地让微软的 xCloud 服务在三星智能冰箱上运行，并且玩了《毁灭战士》游戏。

Instagram 用户理查德 - 马拉德（Richard Mallard）成功实现了这一壮举，他将安卓版 Xbox Game Pass 应用侧装到了自己的三星冰箱上。该应用在冰箱上以纵向模式运行 , 但游戏纵横比显示正常。

马拉德在冰箱上玩的是《毁灭战士：永恒》，这是该系列中的一款现代作品，也是微软收购 ZeniMax 之后，第一个登陆 Xbox Game Pass 的游戏。

苹果一直在 iOS 和 iPadOS 上阻止 xCloud 和 Stadia 等服务，但该公司最近提供了一个橄榄枝，这将意味着微软和其他公司将能够在 App Store 上将云游戏打包成单独的应用。

这是一个在安卓系统上不存在的荒谬限制，安卓可以让 xCloud 在各种手机、平板电脑和现在的智能冰箱上运行。微软对苹果最近的云游戏政策变化并不以为然，该公司现在正紧锣密鼓地推出网页版，以绕过苹果的限制。IT之家了解到，在最近的微软全员大会上，Xbox 主管菲尔 - 斯宾塞透露，xCloud 的 “直接基于浏览器的解决方案”将在 2021 年初推出。