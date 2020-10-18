"苹果 MagSafe 充电器" 第一时间开箱与简评

一、速览



本文为苹果 MagSafe 充电器的快速上手。因为笔者的 iPhone 12 尚未到货，MagSafe 的"磁吸快充"暂时无法体验。还请大家关注 10 月 23 日笔者的 iPhone 12 Pro 首发开箱直播！届时 MagSafe 充电器的价值才能体现出来。

二、关于苹果物流



开箱之前，请容我掰扯一下苹果的送货速度。如果你在 iOS 的 Apple Store 应用或苹果官网下单商品，你在付款前就能看到预计送达时间。



这个时间区间是基本准确的，但到底是 11 月 10 日还是 11 月 17 日就取决于产品的热度、收货地址与仓库的距离等等因素。购买的产品发货后，你就能收到一封物流的邮件，上面会有准确的送达时间。

苹果官方仓库的物流只有两个：顺丰与 EMS。它们的送货速度是差不多的，并且走的是苹果专用通道，第三方物流软件无法获取订单信息。一般来说，苹果告诉你几号送达，包裹就几号投递；但也会有提前的情况。

Apple Store 与苹果官网会实时更新订单的物流信息，如果仓库、快递的速度高于预期，送达日期也会自动提前。推迟几乎不可能出现。不过，如果你的运气非常好，送达时间还能继续提前。

这就是笔者能在今天（10 月 18 日）就收到 MagSafe 充电器的原因。顺丰实在是太快了，快到 Apple Store 都来不及更新物流就送达了。我买过很多苹果产品，这种情况还是第一次遇到。

希望阅读本文的家友也能获得加速 buff，在 10 月 23 日第一时间拿到心仪的 iPhone！

二、MagSafe 充电器开箱

不得不说，也许是 MagSafe 这个配件太小了，苹果的纸盒包装不太走心。



▲ 纸盒的开口用黑色条纹的胶带简单封装了下

▲ 对比 Apple Watch 表带的纸箱，正宗的苹果包装不需要剪刀，只需用手拉开纸质封条即可

打开纸箱后，MageSafe 充电器的小包装也只是简单地用气泡纸包裹了下，物流途中肯定经历了不少颠簸。

接下来看看充电器的外包装。上面有许多值得一读的信息。

▲ 正面：与大部分苹果产品一样，印了个反映产品实际大小的正面照。话说苹果这么喜欢汉化，哪天把包装盒上的英文也去去掉？

▲ 背面：MagSafe 使用了 USB-C 接口，并且得搭配 20W 的充电器才能满功率运行。嗯？你问包装盒里有没有附赠充电器？How Dare You ！这不环保

▲ 侧面一：MagSafe 的输入功率是 18W

▲ 侧面二：该充电器需要搭配最新版的 iOS 使用。看来苹果不出所料使用了 MFi 协议，防止第三方品牌在未授权的情况下生产类似的磁吸充电器。不过目前也只有 iPhone 12 系列自带磁铁，至少 iOS14 起步

看完包装盒，再来看看内容物。小小的盒子里装着四本小册子。如果苹果真想环保，为什么不先从去掉这些没人会看的、连说明书都算不上的纸片开始？完全可以模仿 AirPods，把法律信息印在盒子内侧嘛～

展开折纸，MagSafe 充电器的全貌……还是没有显示在我们面前。苹果小心地用硬纸板把充电器的圆形底座套住了。估计又是个划痕收集器。

三、MagSafe 充电器本体



不愧是苹果官方配件，充电器的做工几乎完美，用料也很实在。



▲ 无限充电底座的周围由铝合金包被，外侧的棱角进行了圆滑处理，内侧的衔接处加入了一个高亮切面

▲ 一体成型的铝合金边框延伸到了底面，与全面屏设计的 iPad Pro 背板有几分相像

▲ 充电器中央的白色部分采用了磨砂的类肤材质。相比 Apple Watch 充电器闪亮的镜面塑料，MagSafe 的正面不容易产生划痕，也不会磨损 iPhone 12 的玻璃背板

▲ 整个充电器不算大也不算小，直径约为 5.5 厘米

▲ 薄是真的薄，充电器厚度仅 5 毫米。顺带一提，今年 iPhone 12 系列也只有 7 毫米厚度哦！轻薄的机身是一个很大的卖点

▲ 比较有趣的是，MagSafe 充电器的 USB-C 接头比官方 USB-C 连接线要大一圈。看来 MagSafe 充电时对电流、电压的控制比我们想象的要复杂些

四、实际使用



因为手头没有 iPhone 12，笔者首先看看它能不能作为普通的 Qi 标准无线充电器使用。实验发现，它可以给三星 S20 这类安卓手机充电。

令人惊讶的是，虽然 S20 完全没有配备磁吸组件，但 MagSafe 依然能吸附在手机的背部！当然，吸附力在手机背面任意位置都一样，这就失去了辅助对准线圈的意义；并且这种吸附也是比较微弱的，它能防止 MagSafe 从手机上脱落，但不能将手机整个拉起来。

安卓手机可以，那 iPhone 11 自然不在话下。MagSafe 可以用作普通的 iPhone 无线充电器，但对于非 iPhone 12 的型号，18W 无线快充就不要想了。

同样，MagSafe 也能吸附在 iPhone 的背面。不过吸附能力比三星更弱些。不知道是手机中的哪一个配件与 MagSafe 的磁场产生了反应。

支持无线充电的 Airpods 自然是兼容 MagSafe 的，不过完全没有吸附力。

遗憾的是，Apple Watch 依然只能用原装底座充电。本来觉得同为磁吸式底座，MagSafe 说不定能给 Apple Watch 充电。不知道为什么苹果始终不肯放开 Apple Watch 的充电协议。

五、结语



简单总结下 MagSafe 充电器的特征：



做工很好，使用了铝合金一体成型的外壳，与类肤材质的软质磨砂接触面；

使用 USB-C 接口，推荐配备 20W 充电头；

可以用作普通的 Qi 标准无线充电器；

仍然不兼容 Apple Watch。

无论如何，MagSafe 是 iPhone 12 系列的专用配件，它的真实价值只有等笔者拿到 iPhone 12 后才能告诉大家。如果想第一时间看到 iPhone 12 开箱文章，欢迎在文章开头关注我的 IT 号！感谢各位家友的阅读 ！